Zastanawiasz się, po co gromadzić torebki po zaparzonej herbacie? Otóż ma ona mnóstwo skutecznych zastosowań w domu, dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze i pozbędziesz się wielu palących problemów. Oto kilka ciekawych patentów na wykorzystanie woreczków z herbatą.

Do czego wykorzystać zużyte torebki po herbacie?

Pochłaniacz brzydkich zapachów

Posiadasz dywan nadgryziony przez ząb czasu, który na domiar złego brzydko pachnie? Skrupulatnie zbieraj torebki po herbacie, przechowując je w lodówce i w pojemniku z niewielką ilością wody.

Kiedy zgromadzisz już wystarczającą liczbę torebek, rozłóż je dokładnie na dywanie i posyp proszkiem do pieczenia. Po około 30 minutach torebki po herbacie powinny wchłonąć brzydką woń. Na koniec odkurz dywan.

Zdjęcie Torebki po herbacie zniwelują brzydki zapach dywanu / 123RF/PICSEL

Woreczki możesz również wykorzystać do pozbycia się przykrego zapachu z lodówki czy butów. Wystarczy, że umieścisz je w miejscu, gdzie doznania sensoryczne pozostawiają dużo do życzenia.

Płyn do mycia podłóg

Skończył ci się detergent do czyszczenia podłogi lub zamiast chemicznych wyrobów wolisz wykorzystać moc natury? Skoro tak, to przy pomocy torebek po herbacie możesz zrobić doskonały koncentrat do mycia powierzchni podłogowych.

Zdjęcie Jak umyć podłogę, by nie zostały na niej smugi? Wykorzystaj torebki po herbacie / 123RF/PICSEL

Około 10 torebek umieść w wiaderku i zalej ciepłą wodą. Poczekaj do momentu aż woda ostygnie. Herbata posiada doskonałe właściwości usuwające tłuszcz, dzięki temu twoja podłoga będzie lśnić.

Zdjęcie Kąpiel z uzyciem torebek po herbacie? Idealnie zadzaiała na skórę i zrelaksuje / 123RF/PICSEL

Relaksująca kąpiel

Idealnym sposobem na zwieńczenie długiego i ciężkiego dnia jest relaksująca kąpiel w wannie. Chemiczne płyny do kąpieli mogą wysuszać i podrażniać skórę, dlatego warto korzystać z naturalnych dobrodziejstw. Jednym z nich jest właśnie herbata.

Włóż do wanny kilka zużytych torebek z herbatą i nalej ciepłej wody. Poczekaj aż woda nieco ostygnie. Aromaty uwolnione z herbaty doskonale zadziałają na twoją skórę i przyniosą wymarzony relaks.

Zdjęcie Jak wyczyścić lustro bez smug? Wystarczy użyć torebki po herbacie / 123RF/PICSEL

Na zabrudzone lustra

Lustro w łazience bardzo często narażone jest na różnego rodzaju zachlapania, co przekłada się bezpośrednio na późniejsze problemy z jego domyciem. Jeśli detergenty nie radzą sobie z zabrudzeniami na lustrze, sięgnij po torebki po herbacie. Zawiń je w szmatkę i zacznij przecierać lustro.

W ten prosty i szybki sposób pozbędziesz się zacieków i zabrudzeń. Od teraz z powodzeniem możesz zapytać: lustereczko, powiedz przecie, kto jest...