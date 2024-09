Podczas zakupów na ogół sięgamy po stale kupowane produkty. W koszyku ląduje ulubione mleko, serek kanapkowy, szynka ze sprawdzonej masarni, słodki dżem sprawdzonego producenta, a nawet testowana od lat chemia gospodarcza. Nie inaczej jest w przypadku owoców, warzyw, a nawet grzybów. Polski konsument nadal najchętniej wybiera białe pieczarki, choć duże markety prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych odmian. Brunatny kolor pieczarek to niejedyna cecha, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Okazuje się, że obfitują w witaminy z grupy B i D, odpowiadające za silne kości, dobre samopoczucie, szybszą przemianę materii, czy wspieranie układu odpornościowego.

Brązowe pieczarki doskonale smakują duszone, gotowane, smażone, grillowane, a także zapiekane. Przed ich kupnem powstrzymuje nas jedno zasadnicze pytanie. Czy pieczarki brunatne trzeba obierać? Odpowiedź jest krótka i konkretna. Nie musimy tracić czasu na ściąganie skórki z brązowych pieczarek. To całkowicie jadalna część grzyba, w której skrywa się bogactwo składników odżywczych. Pamiętajmy, by dobrze umyć i osuszyć taki rodzaj pieczarek przed przystąpieniem do gotowania. Zakup kolorowych pieczarek pozwoli nam łatwo i smacznie wyjść z rutyny kulinarnej, dodając smaku i aromatu przygotowywanym daniom.

Charakterystyczny kolor i większy rozmiar to coś, co odróżnia brązowe pieczarki od chętnie kupowanych białych. W ciekawy sposób możemy wykorzystać je w kuchni, tworząc dania, których nie tylko nie powstydziłyby się najlepsze śniadaniowni, ale także cenione restauracje. Zwolennicy wytrawnych śniadań zachwycą się kanapką z omletem i brązowymi pieczarkami, smakosze rozgrzewających dań z lubością napełnią miseczki pieczarkową zupą-krem z serkiem śmietankowym, panie domu poczęstują gości schabem nadziewanym brunatnymi pieczarkami, a do wieczornego podjadania przydadzą się faszerowane brązowe pieczarki lub sycąca pasta do chleba. Obowiązkową pozycją w menu powinien stać się także kremowy makaron z brązowymi pieczarkami. Jak go przygotować?