Jak zaplanować pracę? Bratki można sadzić na przełomie marca i kwietnia . Choć są odporne na lekkie przymrozki, lepiej unikać ich sadzenia w czasie gwałtownych wahań i spadków temperatur. W celu ochrony roślin warto zapoznać się z techniką hartowania bratków . To proces stopniowego przyzwyczajania młodych kwiatów do warunków panujących na zewnątrz.

Zacznij od krótkiego wystawienia donic na balkon lub podwórko. Początkowo nie powinno to trwać dłużej niż dwie godziny. Pojemnik z kwiatami ustaw w miejscu osłoniętym od wiatru i bezpośredniego działania promieni słonecznych . Przez około tydzień systematycznie zwiększaj czas ekspozycji bratków na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu stopniowo przystosują się do zmiennych temperatur, co zwiększy ich odporność na nagłe zmiany warunków atmosferycznych.

Przestrzeganie zasad związanych z wymaganiami bratków to podstawa ogrodniczego sukcesu. W łatwy sposób można jeszcze lepiej zadbać o te urokliwe rośliny, przygotowując odżywkę pobudzającą je do spektakularnego kwitnienia.

Domowy nawóz z kawowych fusów sprawdza się w tej roli celująco. Bratki lubią lekko kwaśną ziemię, więc to trafiony wybór, gdy zależy nam na naturalnym wsparciu roślin. 2 łyżeczki fusów wymieszaj w szklance wody. Poczekaj chwilę, aż napęcznieją. Gdy to nastąpi — podlej bratki. Miksturę stosuj co dwa tygodnie. Fusy z kawy nie tylko poprawiają stan gleby, ale też dostarczają roślinom niezbędne do wzrostu składniki, w tym azot, magnez, fosfor i potas.