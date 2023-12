Spis treści: 01 Jaka choinka do domu? Zachowaj czujność podczas zakupów

02 Czym jest hartowanie choinki? Wiele osób niesłusznie pomija ten etap

03 Co zrobić, żeby choinka nie gubiła igieł? Pielęgnacja w domu

04 Domowa odżywka dla choinki z dwóch składników

Jaka choinka do domu? Zachowaj czujność podczas zakupów

Niektórzy decydują się na umieszczenie świątecznego drzewka w domu dopiero w wigilię, inni stawiają je w mieszkaniu wcześniej, by cieszyć się jego widokiem przez dłuższy czas. Niejednokrotnie analizujemy wiele aspektów, zastanawiając się, jaki gatunek drzewka wybrać na choinkę. Dużą popularnością cieszą się jodły, które słyną jako najtrwalsze.

Mimo wszystko nie tylko gatunek ma znaczenie. Przed zakupem dobrze przyjrzyj się choince. Igły powinny mieć intensywny zielony kolor. Zwróć uwagę na to, czy gałązki są elastyczne i giętkie. Po ostrożnym ugięciu powinny szybko wrócić do pierwotnej pozycji i kształtu. W im lepszej kondycji jest drzewko, tym dłużej zachowa ładny wygląd. Właściwy wybór podczas zakupów, to pierwsza odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby choinka się nie sypała, ale nie jedyna.

Reklama

Zdjęcie Przyjrzyj się uważnie, by wybrać dorodną i świeżą choinkę / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

Zobacz też: Chcesz ozdobić dom i ogród lampkami na święta? Policz, ile będzie cię to kosztować

Czym jest hartowanie choinki? Wiele osób niesłusznie pomija ten etap

Zakup świątecznego drzewka dobrze jest zaplanować z pewnym wyprzedzeniem. Nie tylko dlatego, że im później, tym wybór może być mniejszy i zostaną jedynie gorszej jakości egzemplarze. Chcąc przedłużyć trwałość choinki, należy ją w odpowiedni sposób zahartować. Na czym polega ten zabieg?

Zadbaj o to, by drzewko przed ostatecznym wniesieniem do mieszkania kilka dni spędziło w chłodnym pomieszczeniu. Może być to garaż, piwnica albo nieogrzewany korytarz. Ułatwi to choince aklimatyzację do nowych warunków i sprawi, że będzie w dobrej kondycji aż do Trzech Króli, a nawet dłużej.

Sprytny trik: Jeśli decydujesz się na ciętą choinkę, pień skróć o trzy-cztery centymetry i wstaw do wiaderka z ciepłą wodą. Ten nieoczywisty patent sprawia, że drzewko efektywniej pobiera wodę i dłużej wygląda świeżo.

Co zrobić, żeby choinka nie gubiła igieł? Pielęgnacja w domu

Chcesz uniknąć ciągłego deptania po igłach, roznoszenia ich po całym mieszkaniu i widoku choinki marniejącej w oczach w tempie błyskawicznym? Na liście świątecznych obowiązków musisz umieścić pielęgnację bożonarodzeniowego drzewka. Na szczęście nie będzie to ani czasochłonne, ani skomplikowane.

Gdzie ustawić choinkę w domu? Optymalną temperaturą są okolice 20°C. Drzewko nie powinno stać blisko źródeł ciepła, np. kaloryfera czy kominka.

Optymalną temperaturą są okolice 20°C. Drzewko nie powinno stać blisko źródeł ciepła, np. kaloryfera czy kominka. Codziennie sprawdzaj poziom wody i nie doprowadzaj do przesuszenia. To najczęstsza przyczyna, przez którą choinka traci igły na potęgę . W przypadku choinki w doniczce ziemia powinna być cały czas lekko wilgotna. Gdy decydujesz się na choinkę ciętą, poziom wody nie może opaść poniżej linii pnia.

. W przypadku choinki w doniczce ziemia powinna być cały czas lekko wilgotna. Gdy decydujesz się na choinkę ciętą, poziom wody nie może opaść poniżej linii pnia. Korzystnie działa codzienne zraszanie igieł chłodną wodą.

Unikaj wieszania dużej liczby ciężkich ozdób. Uginająca się pod ich ciężarem choinka szybko straci atrakcyjny wygląd.

Kupując lampki na choinkę, wybieraj oświetlenie LED, które wytwarza mniejszą ilość ciepła niż standardowe żarówki.

Zdjęcie Świeża choinka cieszy oko stosunkowo krótko, na szczęście w prosty sposób przedłużysz jej trwałość / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Co powieści na czubku choinki? Zobacz 5 pomysłów na zwieńczenie drzewka

Domowa odżywka dla choinki z dwóch składników

Zastanawiasz się, czy w jeszcze jakiś sposób możesz pomóc swojemu drzewku? Co zrobić, by choinka się nie sypała? Wzmocnij ją dziecinnie prostym w przygotowaniu roztworem, który podziała jak energetyczny zastrzyk.

Wystarczy, że będziesz podlewać choinkę wodą z cukrem. W litrze płynu rozpuść dwie łyżki stołowe produktu. Wymieszaj, a drzewko dłużej będzie pełnej krasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nauka BEZ fikcji: Skąd się bierze aromat żywej choinki? Video Brothers

Polecamy:

Gwiazda betlejemska obsypie się czerwonymi liśćmi. Kluczowe jest światło

Te rośliny to najlepszy wybór na święta. Zdobią dom i zachwycają gości