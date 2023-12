Zastanawiasz się, co powieści na czubku choinki? Oto pięć pomysłów:



Czubek - najbardziej klasyczny i tradycyjny w naszej części świata sposób na ozdobienie szczytu choinki to specjalnie zaprojektowane do tego celu ozdoba nazywana po prostu “czubkiem" lub “szpicem". Czubek może być wykonany ze szkła i plastiku. Może przybierać różne kształty, bywa zdobiony na wiele sposobów, warunkiem koniecznym jest jednak zakończenie w postaci długiej iglicy.



Zdjęcie "Szpic" czy też "czubek" na choinkę / Zofia i Marek Bazak / East News

Gwiazda to zwyczaj zapożyczony z Zachodu, ale niezwykle popularny (aktualnie być może nawet bardziej niż szpikulce). Gwiazda to symbol jednoznacznie kojarzący się z Bożym Narodzeniem. To przecież ona pojawiła się na niebie wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa i to ona była drogowskazem dla trzech królów. Choć dziś wiemy, że w rzeczywistości zjawisko opisane w biblii było kometą, to gwiazda pozostaje symbolem świąt. Nie można też zapominać, że pierwsza gwiazda wyznacza moment, w którym należy zasiąść do kolacji wigilijnej. Czy może być zatem bardziej kojarzące się ze świętami zwieńczenie choinki niż gwiazda?



Czapka Mikołaja - nietypowy i także mocno kojarzone z okresem świątecznym zwieńczenie choinki to czapka świętego Mikołaja. Z pewnością będzie to oryginalny i niespotykany sposób na ubranie świątecznego drzewka. Czerwień mikołajowej czapki doskonale współgra z ciemną zielenią choinki. Wystarczy założyć czapkę na czubek drzewka i dekoracja gotowa.



Zdjęcie Czapka Mikołaja może być świetną ozdobą choinki / 123RF/PICSEL

Kokarda - kolejnym, rzadziej spotykanym, sposobem na przystrojenie świątecznego drzewka jest zawiązanie u jego szczytu ogromnej kokardy, której kolor współgra z choinkowym łańcuchem. Warto postarać się o sztywną wstążkę lub dodatkowo usztywnić węzeł drucikami, by kokarda nie opadała, ale zachowywała kształt, który kojarzy się z prezentami. Wybierając ten sposób na ozdobienie czubka choinki warto też na jej gałęziach przywiązać gdzieniegdzie kokardy - dzięki temu nadamy całej dekoracji jednolity charakter.



Zdjęcie Kokarda sprawdzi się nie tylko jako dekoracja gałęzi, ale także czubka choinki / 123RF/PICSEL

Śnieżynka - w przypadku choinek w stylu boho, folkowym lub naturalnym (gdzie wszystkie ozdoby wykonane są z naturalnych materiałów) problem: co powieści na czubku choinki staje się nieco bardziej skomplikowany. Szklane szubki, plastikowe gwiazdy czy inne ozdoby nie do końca pasują do tego stylu. Istnieje jednak rozwiązanie, które doskonale się z nimi komponuje - wykonana na szydełku z białego (lub innego pasującego do aranżacji drzewka) kordonka (w przypadku naturalnych choinek koniecznie bawełnianego lub lnianego). Okazałą śnieżynkę należy solidnie wykrochmalić, aby ją usztywnić, następnie na środku montujemy niewielki drucik, na którym przytwierdzimy śnieżynkę do czubka choinki.

