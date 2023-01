Pogromca bakterii i grzybów. Litr życiodajnego soku kosztuje tylko 10 zł

Czym jest woda brzozowa?

Woda brzozowa to nic innego jak sok pozyskiwany z wnętrza brzozy. Ekstrakt wydobywa się wczesną wiosną, w kwietniu lub maju. Pozyskuje się z niego ksylitol, który jest zdrowszą alternatywą dla cukru - ma niską kaloryczność i dobry wpływ na szkliwo zębów.

Obecnie produkt ten staje się coraz bardziej popularny. Ludzie chętnie sięgają po naturalne sposoby profilaktyki, leczenia niegroźnych dolegliwości czy kosmetyki. A sok z brzozy ma tak wiele właściwości i zastosowań, że warto im się przyjrzeć bliżej.

Zdjęcie Sok z brzozy wspomaga profilaktykę wielu groźnych chorób. Jest łatwo dostępny - możemy go nabyć a aptekach i drogeriach, a do tego niedrogi - około 10 zł za litr / 123RF/PICSEL

Składniki soku z brzozy

Sok z brzozy ma wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera on takie składniki odżywcze jak:

witaminy z grupy B oraz witamina C,

magnez,

wapń,

potas,

cynk,

żelazo,

fosfor,

miedź,

aminokwasy,

kwas salicylowy.

Dzięki zawartości tylu cennych elementów woda brzozowa jest szczególnie polecana osobom z anemią, cierpiącym na wrzodami żołądka, mającym problemy z wątrobą, układem moczowym czy przy infekcjach wirusowych.

Woda brzozowa - właściwości

Właściwości wody brzozowej jest sporo. Do najważniejszych należą:

oczyszczające,

antyoksydacyjne,

antybakteryjne,

przeciwwirusowe,

przeciwgrzybicze,

przeciwzapalne,

moczopędne.

Wykazuje również działanie profilaktyczne przed miażdżycą i chorobami sercowo-naczyniowymi poprzez normowanie poziomu cholesterolu i lipidów w organizmie. Co więcej, stymuluje rozrost mięśni.

Sok z brzozy działa pozytywnie na układ nerwowy i pokarmowy - łagodzi stres oraz niweluje stany zapalne w żołądku. Sprawdzi się jako syrop na mokry, odrywający się kaszel.

Zdjęcie Sok z brzozy pozyskuje się z pnia drzewa, a także z młodych listków i pączków / 123RF/PICSEL

Sok z brzozy - zastosowanie

Woda brzozowa przyczynia się do poprawy naszego wyglądu. Może opóźniać objawy starzenia się organizmu, wygładzać zmarszczki i usuwać przebarwienia. Dodatkowo poprawia kondycję włosów i skóry.

Ekstrakt ten działa świetnie na włosy pod kątem pielęgnacyjnym - dodaje im objętości, blasku czy puszystości, a także ma działanie przeciwłupieżowe. Z kolei na skórę może zadziałać, chroniąc ją przed promieniowaniem UV, łagodząc stany zapalne czy usuwając nadmiar sebum.

Podsumowując wszystkie zastosowania wody brzozowej, można wyróżnić następujące:

walka z anemią,

walka z wrzodami żołądka,

wsparcie funkcjonowania wątroby,

wsparcie funkcjonowania układu moczowego,

pomoc przy infekcjach wirusowych,

zwiększenie odporności,

profilaktyka miażdżycy,

profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych,

stymulacja rozrostu mięśni,

poprawa kondycji włosów i skóry.

Przeciwwskazania do stosowania wody brzozowej

Czy sok z brzozy jest zdrowy? Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie twierdząca, co udowadniają wymienione już właściwości zdrowotne. Nie wszyscy jednak mogą go pić.

Można wskazać na takie przeciwwskazania do spożywania wody brzozowej jak: uczulenie na pyłek brzozy, reakcje skórne występujące po jej użyciu, np. wysypka czy swąd, niewydolność i niedrożność dróg moczowych, a także niektóre choroby nerek i serca. O tym, czy osoby cierpiące na wymienione dolegliwości mogą stosować sok z brzozy, powinien zadecydować lekarz.

Jak stosować sok z brzozy?

Woda brzozowa może być stosowana zarówno w użytku wewnętrznym jak i zewnętrznym. W tym pierwszym przypadku chodzi po prostu o picie ekstraktu. Najlepiej przyjmować dawkę 150 ml. Istotna jest przy tym regularność - sok z brzozy w celach prozdrowotnych należy pić codziennie przez około 2-3 tygodnie. Po tym czasie powinniśmy zauważyć widoczne rezultaty, jak usunięcie toksyn z organizmu.

Jeśli chodzi o użycie zewnętrzne, to można wykorzystać go jako wcierkę do włosów, która zadziała pozytywnie na ich porost. Taki preparat warto zastosować raz lub dwa na tydzień przez miesiąc, żeby pojawiły się rezultaty. Innym zastosowaniem wody brzozowej może być stosowanie jej jako tonik do przemywania skóry twarzy.

Jak smakuje woda brzozowa?

Osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z sokiem z brzozy, mogą zastanawiać się, jak on smakuje. Ekstrakt ma delikatny, słodki smak, jest orzeźwiający. Najlepiej pić go lekko schłodzonego, gdyż wtedy nie traci swoich wartości odżywczych.

Gdzie kupić sok z brzozy?

Wodę brzozową można zakupić w aptekach, drogeriach, a nawet supermarketach. Dostępny jest również w sklepach internetowych. Za litr tego ekstraktu możemy zapłacić niewiele ponad 10 złotych.

