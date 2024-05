Czasami nie czujemy, że do naszej skóry wbił się komar, ale jego działalność jest odczuwalna dopiero po kilku godzinach. Najczęściej wtedy pojawia się bąbel w miejscu ukąszenia, któremu towarzyszy zaczerwienienie i świąd . Dzieje się tak, ponieważ w czasie wbijania się kłujką do skóry, komar wstrzykuje nam niewielką ilość śliny. To właśnie ona powoduje, że organizm produkuje histaminę, co jest początkiem niewielkiej reakcji alergicznej. Zazwyczaj ukłucie komara nie jest groźne, ale nieprzyjemne objawy utrzymują się kilka dni. Czasami, może pojawić się silniejsza reakcja na ślinę komara: jeśli towarzyszy mu obrzęk, pokrzywka, silny ból, opuchlizna oraz ataki astmy, wtedy niezbędna jest interwencja lekarska.

123RF/PICSEL

"Ugryzł" nas komar? Pojawiły się bąble oraz świąd? Można działać od razu, aby załagodzić nieprzyjemne dolegliwości i przygotować okład, który szybko przyniesie ulgę. Najlepiej sięgnąć po domowe sposoby: godne polecenia są okłady z plastra cytryny, zmiksowanej pietruszki albo liści świeżej kapusty . W początkowej fazie można również skorzystać z kostek lodu , które obkurczą naczynia krwionośne w skórze i spowodują, że reakcja alergiczna będzie mniej dokuczliwa. Jeśli nie mamy akurat takich produktów pod ręką, to można sięgnąć po ocet spirytusowy : on również przyniesie ulgę na ukąszenia komarów.

Kiedy mamy do czynienia z masowym ataków komarów i bąbli jest sporo, to możemy przygotować domowe specyfiki. Ich przygotowanie jest łatwe, a na dodatek wystarczy sięgnąć po to, co akurat mamy w domu zawsze pod ręką. Łyżeczka soli rozpuszczona w szklance wody powinna rozwiązać problem. Z drugiej strony można skorzystać z aloesu: jeśli mamy na parapecie roślinę, wystarczy odciąć fragment łodygi i zawartością przecierać miejsce ukłucia komara. To dobry sposób na likwidację stanów zapalnych i łagodzenie podrażnień.