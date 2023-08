Tak sprawisz, że zamiokulkas zakwitnie. Udaje się to nielicznym

Badanie Monitor Rynku Pracy przeprowadzone przez Randstad i Instytut Badań Pollster dowiodło, że już co trzeci pracownik w Polsce ma zaległy urlop. Średnio jest to aż dziesięć dni, a problem częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. Najwięcej zaległego urlopu mają pracownicy kadry kierowniczej średniego szczebla (52 proc.)

Jak się okazuje, to nie jedyny problem, który dotyka polskich pracowników. Z badań wynika bowiem, że większość z nas nie potrafi się "wyłączyć" i zapomnieć o pracy - już co drugi Polak odbiera telefony służbowe nawet podczas urlopu! Co ciekawe, robimy to z własnej woli - sprawdzamy skrzynkę pocztową, odpisujemy na maile i wciąż kontrolujemy to, co dzieje się w firmie.

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę całkowitego "wylogowania" się z zawodowych obowiązków i odcięcia od pracy. Co ciekawe, coraz częściej oferują nawet dodatkowe dni wolne jako benefit - aż 18 proc. pracowników przyznało, że spotkało się z taką inicjatywą szefostwa. Jak się okazuje, spora część polskich pracowników nie potrafi jednak wykorzystać nawet tych dni przysługujących "z urzędu".

Do kiedy powinniśmy wykorzystać zaległy urlop?

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy „urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego - nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672”. Art.

1672 brzmi: „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Zgodnie z prawem pracownik musi więc wykorzystać zaległy urlop z poprzedniego roku do 30 września bieżącego roku kalendarzowego.

Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru może mieć poważne konsekwencje dla pracodawcy. Za złamanie prawa grozi grzywna w wysokości nawet 30 tys. zł!

