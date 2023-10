Polacy uwielbiają to połączenie. Po takim obiedzie jelita cierpią prawdziwe katusze

Polacy wybierają te kwiaty na Wszystkich Świętych. Jaka jest ich symbolika?

Ziemniaki to najchętniej jadane w Polsce warzywa. Serwujemy je niemal codziennie na obiad - i dobrze, bo są one niezwykle zdrowe, a bez dodatku śmietany czy masła również niskokaloryczne. Stanowią źródło cennych witamin, minerałów, polifenoli, skrobi oraz karotenoidów Ponadto z ziemniaków można wyczarować naprawdę mnóstwo przeróżnych smacznych i sycących dań - zapiekanek, placków, sałatek, kopytek, pierogów itp.

Mimo że ziemniaki zawierają sporo cennych składników, podane z mięsnym przysmakiem wielu Polaków potrafią siać prawdziwe spustoszenie w organizmie.

Nigdy nie podawaj ziemniaków w ten sposób. Dolegliwości trawienne to nie wszystko

Zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia, ziemniaków - jako warzyw bogatych w skrobię, nie należy podawać z niektórymi produktami. Ponoć kartofle ze śmietaną czy masłem nie są dla nas aż tak szkodliwe, jak podane ze smażonym kotletem schabowym lub mielonym. Dla wielu może być to ogromnym zaskoczeniem, bo przecież danie to króluje w polskiej kuchni i jadane jest od dawien dawna. Okazuje się jednak, że połączenie uwielbianych przez nas ziemniaków z mięsem wieprzowym może doprowadzić do przeróżnych dolegliwości trawiennych - m.in. uczucia ciężkości, przelewania w żołądku, wzdęć, zgagi, zaparć i gazów. To jednak nie wszystko. Po zjedzeniu takiego obiad w jelitach nasilają się procesy gnilne i fermentacja.

Jeśli nie możesz odmówić sobie jedzenia zimniaków w towarzystwie mięsa, wybieraj zawsze to drobiowe. Jest ono mniej tłuste, mniej kaloryczne i ogólnie rzecz ujmując - zdrowsze.

Zdjęcie Ziemniaki z masłem to bomba kaloryczna. Jeśli nie chcesz przytyć, nie jadaj ich zbyt często / 123RF/PICSEL

Z czym jeszcze nie warto podawać ziemniaków?

Ponadto zdaniem dietetyków osoby, które dbają o wygląd i nie chcą nabawić się dodatkowych kilogramów, powinny zrezygnować z jedzenia ziemniaków w towarzystwie masła. Kartofle same w sobie mają zaledwie 66 kcal w 100 g, jednak wraz z tłustymi dodatkami stają się prawdziwą bombą kaloryczną. Zdecydowanie lepszym wyborem będą ziemniaki z kefirem lub jogurtem naturalnym.