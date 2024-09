Dodatkowy składnik do herbaty, który działa cuda

O jaki dodatek do herbaty chodzi? Poza miodem, cytryną czy imbirem do rozgrzewającego napoju warto dorzucić... garść świeżych lub rozmrożonych malin!

Dlaczego ten owoc w połączeniu z ciepłą herbatą jest skutecznym sposobem na walkę z rozwijającą się chorobą? Maliny od wieków znane są ze swoich właściwości prozdrowotnych, szczególnie jeśli chodzi o wspomaganie organizmu w walce z infekcjami . Są bogate w witaminy, zwłaszcza witaminę C, która jest kluczowa dla wzmacniania układu odpornościowego. Dzięki temu nasz organizm lepiej radzi sobie z wirusami i bakteriami, które mogą być odpowiedzialne za przeziębienie.

Ale to nie wszystko. Maliny zawierają również antyoksydanty, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki, wspierając regenerację organizmu . Kolejnym cennym składnikiem jest kwas salicylowy , który działa podobnie jak aspiryna - może pomóc w obniżeniu gorączki i łagodzeniu bólu, co jest szczególnie ważne przy pierwszych objawach przeziębienia.

Maliny od wieków uznawane są za owoce, które pomagają w walce z infekcjami, dlatego warto dorzucić je do herbaty

Miód to naturalny antybiotyk, który ma silne właściwości przeciwbakteryjne. Jego działanie polega na zwalczaniu drobnoustrojów oraz łagodzeniu podrażnień gardła, co jest niezwykle pomocne w walce z przeziębieniem. Warto pamiętać, żeby dodawać miód do lekko przestudzonej herbaty, aby nie stracił swoich cennych właściwości pod wpływem wysokiej temperatury.