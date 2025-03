Po rozcieńczeniu możesz użyć go do podlewania storczyka. Wlej go do doniczki, uważając, by nie przemoczyć korzeni - storczyki nie lubią zastoju wody. Warto wykonać ten zabieg raz na dwa tygodnie, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu (od wiosny do jesieni). Nawóz z pomidora dostarcza potasu, fosforu (ok. 7-8 mg/L) i witamin, ale jest łagodniejszy niż komercyjne nawozy, więc traktuj go jako dodatek, a nie podstawę nawożenia.