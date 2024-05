Sprytny trik z folią aluminiową w doniczce. Rośliny zaczną błyskawicznie rosnąć

Włóż kawałek folii aluminiowej do doniczki z rośliną. Oto co się wydarzy

Genialnym patentem stosowanym przez wielu ogrodników jest "doświetlanie" roślin przy pomocy folii aluminiowej. Większość okazów bez dostatecznej ilości wody oraz światła nie będzie w stanie przeżyć. By umożliwić im korzystanie całą powierzchnią i z każdej strony z promieni słonecznych, nie trzeba wcale obracać doniczki, a jedynie włożyć do niej kawałek folii aluminiowej.

Trik ten pomocny będzie szczególnie jesienią i zimą, a także podczas pochmurnych dni wiosną oraz latem. W tym celu wystarczy wyciąć kawałek folii aluminiowej w kształcie kwadratu, a następnie umieścić go na dwóch patyczkach np. od szaszłyków w taki sposób, by powstał "ekran". Następnie trzeba umieścić go w doniczce stroną błyszczącą w kierunku do kwiatka. Sprawi to, że światło będzie równomiernie docierać do rośliny.