Kwas acetylosalicylowy ma wiele zastosowań i warto mieć go w domu, pod ręką, nie tylko w sezonie przeziębień. Może być on np. stosowany np. jako domowy specyfik na zaskórniki i łagodny trądzik. W tym celu z kilku tabletek aspiryny należy przygotować maseczkę do twarzy lub pastę do stosowania miejscowego.

Aspiryna pomoże także doczyścić małe przedmioty lub trudno dostępne miejsca w domu. W tym celu należy przygotować dużą miskę, napełnić ją przegotowaną, ciepłą wodą, a następnie wrzucić do niej dwie tabletki aspiryny. Potem można już umieścić w misce małe przedmioty, które wymagają wyczyszczenia i pozostawić je na godzinę do odmoczenia. Aspiryna usunie większość brudu, na koniec wystarczy jedynie przemyć przedmioty pod bieżącą wodą i wypolerować je.

Reklama

Aspiryna skutecznie odstrasza także szkodniki, które zaatakowały domowe rośliny. Wystarczy rozpuścić w litrze ciepłej wody połowę tabletki aspiryny, a następnie przelać miksturę do butelki z dozownikiem do spryskiwania. Tak przygotowanym preparatem należy spryskać zaatakowane przez niechcianych gości rośliny.





Wrzuć do pralki aspirynę! Sporo zaoszczędzisz i dopierzesz ulubione ubrania

Aspiryna pomoże ci także doprać jasne ubrania, które często szarzeją lub żółkną, i przedłużyć ich żywotność. Kwas acetylosalicylowy znany jest bowiem ze swoich właściwości wybielających i skutecznie usunie zażółcenia i brzydkie ślady potu pod pachami.

Aby doprać ulubione, jasne ubrania należy wrzucić pięć tabletek aspiryny do bębna pralki i wstawić białe lub jasne pranie. Aspiryna musi dobrze rozpuścić się w wodzie, więc jeśli pierzesz w niskiej temperaturze, to warto pokruszyć tabletki.

Jeśli na twoich ubraniach widać intensywne zażółcenia i plamy, to przed praniem w pralce możesz namoczyć je w wodzie z aspiryną. W tym celu należy rozpuścić pięć pastylek w dwóch litrach gorącej wody i moczyć ubrania nawet przez całą noc.

Aspiryna sprawi, że tkaniny znów będą śnieżnobiałe - to skuteczny wybielacz i odplamiacz, który odświeży twoje ubrania, a ty sporo zaoszczędzisz i nie będziesz zmuszona do kolejnych zakupów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Burek sam nie poprosi o pomoc": Apel Renaty Przemyk INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Koronawirus w Polsce. Minister podał najnowsze dane





Jak uniknąć podwyżek za gaz? Poznaj trzy triki!

Jak często należy zmieniać pościel? O tym musisz pamiętać!

Zamarznięte drzwi w samochodzie. Jak je otworzyć?