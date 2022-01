Jak wykorzystać skórki bananów?

Porady

Dołącz do nas:

Kultura "zero waste" znajduje coraz szersze grono zwolenników. Kreatywność w zakresie pełnego wykorzystania produktów spożywczych, w tym skórek owoców, jest imponująca. Pozostałe po zjedzeniu bananów obierki to prawdziwe bogactwo składników odżywczych i enzymów o działaniu bakterio- i grzybobójczym. Sprawdź, na ile sposobów możesz ich użyć do pielęgnacji ciała i dla utrzymania czystości. To naturalny "odgrzybiacz" organizmu i świetny nawóz do kwiatów.

Zdjęcie Zjedz ze smakiem banan, a na bazie jego skórki przygotuj krem nawilżający / 123RF/PICSEL