Spis treści: 01 Pachnąca przyprawa nie tylko do deserów, czyli cynamon na odchudzanie

02 Cynamon pomaga poskromić apetyt

03 Spalanie na najwyższych obrotach

04 Właściwości cynamonu a poziom cukru

05 Jak pozbyć się oponki z brzucha? Przepis na napar z cynamonu

06 Przeciwwskazania

Pachnąca przyprawa nie tylko do deserów, czyli cynamon na odchudzanie

Korzenny smak cynamonu kojarzony jest zwłaszcza z deserami. Świetnie podkreśla smak szarlotki czy pierników, ale kucharze szukający niebanalnych doznań dla podniebienia chętnie dodają go także do potraw wytrawnych. Zamiast jednak skupiać się na kolejnych frykasach, warto poznać właściwości cynamonu na odchudzanie. Słodko-pikantna przyprawa ułatwi bowiem starania o smukłą sylwetkę i pozbycie się nadprogramowych kilogramów. Używać możesz zarówno łatwo dostępnego cynamonu mielonego, jak i w laskach.

Zdjęcie Cynamon to coś więcej niż smaczna przyprawa / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Maź z żywokostu działa na skórę jak plaster. Przyspiesza gojenie, koi ból

Reklama

Cynamon pomaga poskromić apetyt

Pierwsze, nad czym trzeba pracować podczas odchudzania, to kontrolowanie apetytu. Ważne staje się nie tylko to, co ląduje na naszych talerzach, ale też wielkość zjadanych porcji i pory posiłków. Wśród właściwości cynamonu wyróżnić trzeba redukowanie uczucia głodu, co odbiera ochotę na podjadanie między posiłkami. Sprawia też, że mniej uwagi poświęcamy niezdrowym smakołykom, niejednokrotnie określanym jako bomby kaloryczne.

Spalanie na najwyższych obrotach

Stymulacja metabolizmu to kolejna z zalet włączenia cynamonu do codziennych posiłków. W składzie przyprawy obecne są związki, które podkręcają termogenezę. Najprościej proces ten można opisać jako produkcję przez organizm ciepła, co z kolei zwiększa intensywność spalania kalorii. Mimo że spożywanie niewielkiej ilości cynamonu każdego dnia nie zastąpi przestrzegania zasad dietetycznych i ćwiczeń, w prosty sposób pomoże przyspieszyć dotarcie do upragnionego celu.

Właściwości cynamonu a poziom cukru

Uwzględnianie cynamonu w potrawach ma wiele zalet i to nie tylko tych smakowych. Okazuje się, że aromatyczna przyprawa hamuje gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi po posiłkach i wspiera obniżanie jego poziomu. Trzeba mieć na uwadze, że wysoki poziom glukozy sprzyja gromadzeniu się tłuszczu, zwłaszcza w okolicach brzucha. Dlatego cynamon, który dodatkowo usprawnia trawienie węglowodanów, jest w tym przypadku ważnym sprzymierzeńcem.

Jak pozbyć się oponki z brzucha? Przepis na napar z cynamonu

Zdjęcie Cynamon z laskach czy mielony? Użyj takiego, jaki masz pod ręką / 123RF/PICSEL

Trudno oczekiwać, że uda nam się schudnąć, jeśli cynamon będziemy zajadać w towarzystwie szarlotki podanej z bitą śmietaną. Przyprawa jest cennym wsparciem, ale nie załatwi wszystkiego podczas odchudzania bez naszej konsekwencji i wytrwałości. By uzyskać jeszcze lepsze efekty, przygotuj jednak cynamonowy napar na odchudzanie.

Wystarczy, że 1 płaską łyżeczkę mielonego cynamonu zalejesz szklanką wrzątku. Po wymieszaniu zostaw do zaparzenia na 20-25 minut. Dla urozmaicenia smaku możesz dodać kilka kropel soku z cytryny. Spożywaj jedną lub dwie porcje w ciągu dnia. Pierwszą z nich możesz zaplanować na poranek i wypicie jej jeszcze przed śniadaniem.

Zobacz: Pij przed snem, a rano obudzisz się lżejszy. Wystarczy jedna szklanka

Przeciwwskazania

Istotne jest, aby nie przekraczać dziennej dawki, czyli dwóch łyżeczek cynamonu. Mimo że ma dobroczynny wpływ na organizm, w nadmiarze może być szkodliwy dla wątroby. W przypadku osób zmagających się z wrzodami żołądka może dojść do zaostrzenia dokuczliwych objawów, więc naturalną kurację należy skonsultować z lekarzem.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowe herbaty odchudzające Interia DIY