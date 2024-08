To powszechny problem zdrowotny, który ma różnorodne przyczyny. Dieta uboga w błonnik, niedostateczne nawodnienie i brak aktywności fizycznej doprowadzają do tego najczęściej, więc można powiedzieć, że zatwardzenie niejednokrotnie wynika z naszych zaniedbań. Doprowadzany do tego na własne życzenie. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się bowiem, że powodem zaparć są niektóre leki i zaburzenia metaboliczne.