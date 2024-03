Spis treści: 01 Śliwa wiśniowa: wygląd

02 Kiedy sadzić śliwę wiśniową? Oto najlepszy termin

03 Śliwa wiśniowa: podlewanie, nawożenie

04 Kiedy przycinać śliwę wiśniową? Porady Najlepszy oprysk dla drzewek owocowych. Woda i jeden tani składnik

Śliwa wiśniowa należy do gatunku różowatych, który naturalnie występuje w Azji Środkowej i Zachodniej. Można ją również "spotkać" w południowo-wschodniej Europie, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Nowej Zelandii czy na Kaukazie. W Polsce śliwa wiśniowa występuje niemal w każdym regionie, przede wszystkim na nieużytkach, w zaroślach czy na skraju lasów. Jest też traktowana jako roślina ozdobna.

Śliwa wiśniowa: wygląd

Śliwa wiśniowa to dość duży krzew lub niezbyt wysokie drzewko, które osiągają do ok. 8-10 m wysokości. Ich gałązki często pokrywają ciernie, a młode pędy mają delikatnie zieloną barwę. Ich pnie są smukłe i pokryte ciemną korą. Roślina ma ozdobne liście, które - w zależności od odmiany - mogą przybierać ciemnoczerwone, brązowo-czerwone, purpurowe czy zielone kolory.

Śliwa wiśniowa zazwyczaj ma białe kwiaty, z kolei poszczególne odmiany mają często odcień różowy. Ich kwiaty mają ok. 3 cm średnicy. Drzewko kwitnie dość wcześnie, bo najczęściej na przełomie marca i kwietnia. To bez wątpienia jeden z najbardziej malowniczych wiosennych widoków. Nie trwa długo, bo zazwyczaj kilka dni. Później płatki kwiatów opadają. Śliwa wiśniowa ma również niewielkie owoce, które dojrzewają latem. Mogące przybierać barwę fioletową, czerwoną lub żółtą.

Kiedy sadzić śliwę wiśniową? Oto najlepszy termin

Śliwa wiśniowa jest często wybierana do ogrodu jako drzewko ozdobne. Kiedy sadzić roślinę? Najlepiej zrobić to wczesną wiosną - najlepiej sięgnąć po rośliny z odkrytym korzeniem. Przed sadzeniem warto moczyć ją przez kilka godzin. Warto wiedzieć, że dołek, w którym mamy zamiar umieścić drzewko, musi być dwa razy większy niż korzeniowa bryła. Co więcej, warto zadbać o żyzne podłoże. Śliwę wiśniową po posadzeniu należy obficie podlewać, a ziemię wokół lekko ugniatać i uzupełniać jej braki (jeśli oczywiście będzie taka potrzeba). Pojedyncze drzewko warto wspomóc podporami lub palikami, które zabezpieczą ją w razie silnego wiatru.

Drzewko może być też sadzone w towarzystwie innych. Jeśli chcemy stworzyć z nich w ogrodzie żywopłot, najlepiej sadzić je w odstępach mających od 30 do 50 cm.

Gdzie sadzić śliwę wiśniową? Roślina preferuje przede wszystkim stanowiska ciepłe i słoneczne. Poradzi sobie też w nieco zacienionym miejscu. W ogrodzie najlepiej sadzić ją w miejscu osłoniętym od wiatru. Jest wrażliwa na silne mrozy.

Zdjęcie Śliwa wiśniowa kwitnie dość wcześnie, bo na przełomie marca i kwietnia / 123RF/PICSEL

Śliwa wiśniowa: podlewanie, nawożenie

Śliwa wiśniowa nie jest zbyt wymagająca, jeśli chodzi o glebę. Najlepiej poradzi sobie jednak w podłożu żyznym, przepuszczalnym i próchniczym. Powinno być ono też dość wilgotne. Pomocny w użyźnieniu podłoża może być kompost. Z kolei gliniastą ziemię najlepiej wymieszać z piaskiem.

Warto pamiętać, że śliwę należy podlewać regularnie tuż po posadzeniu i w czasie suszy. W późniejszym czasie, ze względu na głęboki i rozbudowany system korzeniowy, najlepiej podlewać ją rzadziej, ale obficie. Wokół drzewka warto stworzyć tez zagłębienie, które pozwoli na to, by woda wsiąkała bezpośrednio w podłoże i do korzeni. Śliwę wiśniową można nawozić co kilka lat kompostem - jeśli rośnie na żyznej glebie. Musimy to robić częściej, jeśli drzewka tworzą żywopłot. Warto stosować kompost czy obornik lub nawóz mineralny stopniowo uwalniający potrzebne składniki odżywcze.

Kiedy przycinać śliwę wiśniową?

Pojedyncza śliwa wiśniowa nie potrzebuje dość intensywnego cięcia. Na wiosnę, każdego roku, warto usuwać suche, połamane czy zaatakowane przez chorobę pędy. Nie trzeba też przycinać ich zbyt często, jeśli są posadzone w formie dość luźnego szpaleru. O regularnym cięciu należy pamiętać w przypadku formowanych żywopłotów - wówczas drzewka powinny być przycinanie w czerwcu i sierpniu, w trakcie okresu wegetacyjnego. Warto pilnować tych dwóch terminów, ponieważ jeśli zrobimy to w późniejszym terminie, pędy nie zdążą zdrewnieć przed zimą. A to może oznaczać ich przemarznięcie.

Z kolei posadzone niedawno rośliny, które docelowo mają stanowić żywopłot, należy przycinać na wysokości 20-30 cm, co dobrze wpłynie na rozkrzewianie śliwy wiśniowej. Nowo powstały żywopłot należy przycinać co roku na wiosnę. Najlepsze cięcie to takie, które będzie zwężało roślinę w górę.

