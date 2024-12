Poślizgnąłeś się na chodniku? Sprawdź, kto ponosi odpowiedzialność

Za stan chodników odpowiada zarządca. Kwestia ta jest regulowana prawnie, a niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością. Taki zarządca może być ukarany mandatem, a osoba, która wywróciła się na niezabezpieczonym chodniku, może ubiegać się o odszkodowanie. Jak wygląda to w praktyce?

W sytuacji, gdy doszło do wypadku na śliskim chodniku, poszkodowana osoba powinna w pierwszej kolejności dowiedzieć się, kto w momencie wypadku odpowiadał za jego stan. Warto wiedzieć, że nie zawsze jest to właściciel terenu - jeśli chodzi o drogi publiczne, to za stan chodników odpowiada gmina lub miasto, a za chodniki osiedlowe - zarząd osiedla, spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Za zaniedbania na przystankach odpowiedzialność ponosi natomiast zakład komunikacji, który je użytkuje.