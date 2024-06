Lawenda pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Zazwyczaj kojarzy się z fioletowo-błękitnymi polami w Prowansji. Aby nacieszyć oczy tym widokiem, wcale nie musimy wybrać się do tego francuskiego regionu - w Polsce jest coraz więcej lawendowych pól. Nie bez powodu - pachnący krzew świetnie przyjął się i w naszym klimacie.

W Polsce najczęściej uprawiana jest lawenda wąskolistna. Charakterystyczną cechą zimozielonej rośliny są wąskie, posrebrzane listki i kwiaty układające się w kłosy. Mogą przybierać barwę od jasnoniebieskiej, różowej, białej, aż po fioletowoniebieską. Roślina kwitnie od czerwca do października i dorasta do wysokości ok. 50 cm.