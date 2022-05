Pochodząca z Azji ćma bukszpanowa dotarła do Polski przed sześcioma laty, przywieziona najprawdopodobniej na towarach ze wschodniej części globu. Jest żerującym wyłącznie na bukszpanach motylem nocnym, którego gąsienice żywią się jego liśćmi i pędami.

Dorosłe ćmy ciężko zauważyć na roślinie, gdyż są one szczególnie aktywne nocą. Są również dość niepozorne - rozpiętość ich skrzydeł wynosi około 4 cm.

Zobacz również: Genialny sposób na chwasty. Wreszcie możesz o nich zapomnieć

Reklama

Ochrona bukszpanu przed ćmą bukszpanową

Szkodliwe larwy ćmy bukszpanowej wygryzają dziury w liściach bukszpanu, pozostawiając nerwy. Im larwy są starsze, tym coraz bardziej żarłoczne - zjadają całe liście, a nawet młode zielone pędy. W miejscach żerowania można zaobserwować charakterystyczne oprzędy, na których znajduje się masa odchodów.

Szkodnik pojawia się i żeruje na bukszpanach od kwietnia do września, a przy wysokich temperaturach nawet do października. To właśnie w tym czasie musimy wyjątkowo dokładnie przyglądać się krzewom. Warto w tym celu rozchylać gałązka po gałązce, gdyż właśnie tam najczęściej ukrywają się gąsienice.

Zdjęcie Szkodliwe larwy ćmy bukszpanowej wygryzają dziury w liściach bukszpanu / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Sposób na mszyce. Trik z żółtą wstążeczką jest niezawodny

Jak skutecznie zwalczyć ćmę bukszpanową?

Jednym z domowych sposobów pozbycia się ćmy bukszpanowej jest posypanie rośliny mąką. Szkodniki, do których dotrze proszek, natychmiast zdychają.

Kolejny sposób to środki mechaniczne. Chodzi o to, aby zebrać jak największą ilość osobników i je zniszczyć. Niebezpieczne dla rośliny nie są bowiem dorosłe ćmy, a jaja, z których rozwijają się żarłoczne gąsienice. Aby więc zebrać ćmę bukszpanową należy:

ręcznie zebrać gąsienice,

rozścielić pod krzewem folię i silnie potrząsać roślinami,

spłukać gąsienice silnym strumieniem wody, a następnie wyzbierać.

Zobacz również: Skrzydłokwiat nie kwitnie? Pomoże ta prosta mikstura