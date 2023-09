Keramzyt: Czym jest?

Keramzyt to naturalny surowiec budowlany, który służy jako materiał izolacyjny. Powstaje w wyniku wypalania gliny i ma postać granulatu. Choć w budownictwie wykorzystuje się go do ociepleń, to jego zastosowanie sprawdza się również w ogrodnictwie. Nie tylko spełnia kluczową rolę w profesjonalnych uprawach, ale okazuje się niezwykle pomocny w domu. Keramzyt powinien być wykorzystywany podczas uprawy roślin doniczkowych, a z całą pewnością jego obecność poprawi ich kondycję.

Keramzyt: Jak go wykorzystać?

Keramzyt można wykorzystać na wiele sposobów tak, aby poprawić kondycję roślin doniczkowych. Jak można z niego czerpać korzyści? Przede wszystkim może stanowić warstwę drenażową. Jaka jest jej funkcja? Ona właśnie zapobiega przelewaniu roślin (a tym samym chroni przed gniciem korzeni), co zdarza się szczególnie osobom, które dopiero zaczynają przygodę z uprawą domowych okazów. Przygotowanie warstwy drenażowej z keramzytu nie sprawia większych problemów: wystarczy na dno doniczki wysypać granulki, a dopiero później przysypać je ziemią wraz z rośliną.

UWAGA: Aby warstwa drenażowa spełniała swoją funkcję, w dnie doniczki muszą być otwory. Jeśli ich nie ma, a pojemnik jest wykonany z plastiku, trzeba wypalić je np. gorącym gwoździem.

Keramzyt może być również wymieszany z ziemią w doniczce. Jego obecność sprawi, że korzenie będą się silniej rozwijały, co przekłada się na prawidłowy wzrost łodyg, liści, a także kwiatów. Ponadto korzenie lepiej są napowietrzone i łatwiej jest im czerpać substancje odżywcze obecne w glebie.

Zapomnij o suszy w doniczkach dzięki keramzytowi

Keramzyt może również spełniać dwie ważne funkcje. Chodzi o to, że można wysypać jego cienką warstwę na wierzchu doniczki z ziemią. Co wtedy możemy uzyskać? Przede wszystkim jest to walor estetyczny, ponieważ kamuflujemy glebę i zapobiegamy sytuacji, że np. pupil zacznie łapkami kopać w ziemi. Z drugiej strony keramzyt na powierzchni doniczki spełnia warstwę izolacyjną i zapobiega nadmiernemu parowaniu wody w doniczkach, co przydatne jest w przypadku roślin uwielbiających wilgoć.

Keramzyt może być również nieoceniony w przypadku, kiedy trzeba zwiększyć wilgotność powietrza. Wystarczy na tacy wysypać warstwę granulatu, zalać wodą w taki sposób, aby jej poziom nie zakrywał keramzytu, a na powierzchni ustawić doniczki z roślinami. Parująca woda podniesie poziom wilgotności powietrza, który jest potrzebny dla niektórych roślin, takich jak paprocie, storczyki lub monstery.

