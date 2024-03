Pracowałam dziesięć lat za najniższą krajową. Jaką emeryturę dostanę?

Większość Polaków przechodzi na emeryturę po ukończeniu 60 i 65 lat, kolejno w przypadku kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj mogą się już oni pochwalić minimalnym, upoważniającym do pobierania najniższej emerytury stażem pracy. Co w przypadku osób, u których jest on zdecydowanie niższy i wynosi np. dziesięć lat?