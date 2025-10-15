Pracujesz podczas zmiany czasu na zimowy? Możesz liczyć na więcej pieniędzy
W nocy z 25 na 26 października dokonamy zmiany czasu z letniego na zimowy, cofając wskazówki zegara z godz. 3:00 na 2:00. Osoby, które będą wówczas w pracy, mogą liczyć na specjalny ekwiwalent za dodatkową godzinę w pracy.
Kiedy zmiana czasu na zimowy?
W Polsce zmiana czasu na zimowy zawsze następuje w ostatnią niedzielę października (w nocy z soboty na niedzielę). W tym roku nastąpi to w nocy z 25 na 26 października.
Zegarki przestawimy o godzinę do tyłu, czyli z 3:00 na 2:00, dzięki czemu, przynajmniej teoretycznie, zyskamy jedną godzinę snu więcej.
W 2024 r. czas zimowy rozpoczął się 27 października, natomiast w 2023 r. 29 października.
Obowiązek wypłaty dodatku nocnego
Osoby pracujące m.in. w transporcie, szpitalach czy fabrykach i wykonujące swoje obowiązki nocą z 25 na 26 października, spędzą w pracy nie osiem, lecz dziewięć godzin. Oznacza to dla takich osób przekroczenie dobowej normy czasu pracy, co wedle przepisów definiowane jest jako nadgodziny.
Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień.
"Maksymalna liczba godzin nadliczbowych w skali doby wynika pośrednio z przepisów Kodeksu pracy o odpoczynku dobowym i zależy od systemu i rozkładu czasu pracy, w jakim jest zatrudniony konkretny pracownik. Ze względu na konieczność zagwarantowania pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku dobowego, czas pracy wraz z pracą nadliczbową nie może przekroczyć 13 godzin na dobę" - wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Resort dodaje, że za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje zawsze normalne wynagrodzenie za każdą z przepracowanych godzin. Ponadto praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Ostateczna decyzja o formie rekompensaty należy do pracodawcy.
Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za pracę przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę przypadających:
- w nocy,
- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
- a także w przypadku, gdy jest to praca przekraczająca przeciętną 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy.
W związku z tym osobom wykonującym pracę w nocy z 25 na 26 października za jedną dodatkową godzinę wynikającą ze zmiany czasu przysługuje 100 proc. dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Alternatywę stanowi przydzielenie przez pracodawcę czasu wolnego pracownikowi.