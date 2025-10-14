Masz taką wodę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert

Łukasz Piątek

Sieć Auchan wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów dostępnych w ofercie. Mowa o wodzie mineralnej, która znika ze sklepów z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne. Osoby, które posiadają wodę wskazaną w komunikacie, nie powinni jej spożywać.

Niegazowana woda mineralna Primavera została wycofana ze sprzedaży w Auchan / zdjęcie ilustracyjne
Niegazowana woda mineralna Primavera została wycofana ze sprzedaży w Auchan / zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Woda mineralna wycofana ze sklepów Auchan

Sieć Auchan poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży niegazowanej wody mineralnej Primavera, sprzedawanej w butelkach o pojemności 1,5 litra. Sieć Auchan, po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do pilnego usunięcia wody z oferty sprzedażowej z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l

Producent: San Benedetto Polska

Kod kreskowy EAN: 5903978396562

Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985

Butelka wody niegazowanej Primavera o pojemności 1,5 litra z etykietą opisującą producenta, kod kreskowy, datę przydatności oraz numer partii; obok tabeli po lewej stronie znajduje się puste pole na zdjęcie produktu.
Auchan wycofuje ze sprzedaży wodę mineralnąINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Sieć Auchan apeluje do klientów, którzy posiadają wodę wskazaną w komunikacie, by jej nie spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.

