Masz taką wodę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert
Sieć Auchan wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów dostępnych w ofercie. Mowa o wodzie mineralnej, która znika ze sklepów z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne. Osoby, które posiadają wodę wskazaną w komunikacie, nie powinni jej spożywać.
Woda mineralna wycofana ze sklepów Auchan
Sieć Auchan poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży niegazowanej wody mineralnej Primavera, sprzedawanej w butelkach o pojemności 1,5 litra. Sieć Auchan, po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do pilnego usunięcia wody z oferty sprzedażowej z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne produktu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
Producent: San Benedetto Polska
Kod kreskowy EAN: 5903978396562
Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985
Auchan apeluje do konsumentów
Sieć Auchan apeluje do klientów, którzy posiadają wodę wskazaną w komunikacie, by jej nie spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany.