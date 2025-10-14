Masz taką wodę w domu? Natychmiast ją wyrzuć. Wydano pilny alert

Sieć Auchan wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów dostępnych w ofercie. Mowa o wodzie mineralnej, która znika ze sklepów z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne. Osoby, które posiadają wodę wskazaną w komunikacie, nie powinni jej spożywać.