Czy twoja obieraczka też posiada taką funkcję?

Powiedzmy sobie szczerze - trik, który właśnie poznanie nie zmieni waszego życia, ale dla wielu osób może znacząco ułatwić tę na pozór łatwą czynność. O ile wiele "nieznanych funkcji" różnych urządzeń pomocnych w kuchni w praktyce jest nieprzydatnych, o tyle w kontekście obieraczki przedstawiany poniżej sposób obierania warzyw faktycznie może być pomocny.

Zatem o co tyle szumu? Większość osób używając klasycznej obieraczki, wykonuje ruch z góry do dołu, a następnie odrywa urządzenie od warzywa i ponawia cały proces. Jednak większość obieraczek wykonanych jest w taki sposób, by obierać warzywo bez odrywania od niego ostrza obieraczki.

Zdjęcie Większość obieraczek jest wykonana w tek sposób, by nie było potrzeby odrywać jej od warzywa / 123RF/PICSEL

Tiktokerka pokazuje, jak poprawnie używać obieraczki do warzyw

O zasadności używania obieraczki właśnie w opisany sposób przekonuje pewna Tiktokerka, która w krótkim materiale wideo zaprezentowała, w jaki sposób powinno się używać obieraczki. Zresztą, zobaczcie sami:

Taki sposób obierania najlepiej sprawdzi się przy warzywach o jednolitym kształcie i teksturze. Łapcie za ogórki oraz obieraczki i sprawdźcie, czy trik jest pomocny.

