Spis treści: 01 Cytrynowy trik z obieraniem jajek

02 Skuteczność metody

03 Dlaczego jajka pękają w gorącej wodzie?

Cytrynowy trik z obieraniem jajek

Smakowite w kanapkach, sałatkach, tortillach, roladach lub wykorzystywane jako podstawa domowych past kanapkowych. Jajka na twardo to uniwersalny składnik kulinarny, który daje nam szerokie pole do popisu. Samo gotowanie zazwyczaj nie nastręcza zbyt wielu przeszkód, schody zaczynają się podczas obierania wystudzonych jajek ze skorupki. Często wierzchnia warstwa nie chce zbyt łatwo zejść, pociągając ze sobą spore kawałki białka i robiąc dziury w jajkach.

Doświadczonym paniom domu udało się znaleźć metodę, dzięki której obrane jajka zachowują idealny wygląd. Cały sekret tkwi w dodaniu do gotującej się wody 2-3 plasterków cytryny lub wlania jednej łyżki świeżo wyciśniętego soku. Jeśli chcemy uzyskać idealnie płynne wnętrze, trzymajmy składnik w garnku z wodą przez ok. 3-4 minuty od momentu zagotowania. Przysmak na twardo uzyskamy, wydłużając ten czas od 8 do 10 minut.

Skuteczność metody

Zdjęcie Odrobina soku z cytryny sprawi, że szybciej obierzemy jajka / 123RF/PICSEL

Dlaczego ten trik działa? Już niewielka ilość soku z cytryny poprawia elastyczność skorupki, chroniąc ją od pękania w gotującej się wodzie, a ułatwiając obieranie po wysuszeniu. Cytrynę zastąpimy także octem, który szybko zakwasi płyn w garnku i wzmocni strukturę skorupki jajka. Część osób może podejść do tego patentu sceptycznie, obawiając się, że finalnie nadal będą musiały zmagać się z uporczywym obieraniem.

Istnieje jeszcze jeden patent, który może ułatwić dostanie się do wnętrza jajka. Wystarczy surowy składnik odwrócić zaokrąglonym czubkiem do góry, a następnie delikatnie nakłuć go igłą. W ten sposób przebijemy znajdujący się w środku pęcherzyk powietrza i damy ujście nagromadzonemu w środku ciśnieniu.

Dlaczego jajka pękają w gorącej wodzie?

Idealnie ugotowane jajko stanowi doskonałe dopełnienie śniadania, kolacji lub przekąski w ciągu dnia. Zaczynamy od zagotowania wody, wyciągamy z lodówki potrzebny składnik, wkładamy do wrzątku i nagle nasz misterny plan zaczyna się sypać. Zamiast nabrać idealnej konsystencji, skorupka jajka pęka, doprowadzając do wypłynięcia całego środka. Dlaczego tak się dzieje?

Główną przyczyną szybkiego pękania jajek jest wkładanie do gorącej wody zimnych jajek, które jeszcze przed sekundą znajdowały się w pojemniku położonym na półce w lodówce. Kiedy skorupka zetknie się z wysoką temperaturą, dojdzie do gwałtownego szoku termicznego i powstanie pęknięcie. Czy da się tego uniknąć? Okazuje się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy, że wyciągniemy jajka na blat ok. 30 minut przed rozpoczęciem gotowania. W ten sposób, chociaż częściowo, nabiorą temperatury pokojowej.

