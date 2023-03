Cellulit, czyli tzw. skórka pomarańczowa, to nieprawidłowe rozmieszczenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Nierówności powstające na skórze przypominają właśnie skórkę pomarańczy. Występowanie cellulitu jest mocno związane z działalnością estrogenów w organizmie (to związek z gospodarką hormonalną powoduje, że cellulit występuje u większości dorosłych kobiet), ale duży wpływ na jego rozwój ma także tryb życia.

Cellulit - czy jest się czym przejmować?

Dla większości kobiet jest to problem przede wszystkim estetyczny i bywa, że powoduje głębokie kompleksy. Niestety występowanie cellulitu to nie tylko nierówności na skórze. Pozostawiony sam sobie problem może się nasilać. Zaawansowany cellulit utrudnia przepływ krwi i limfy w tkankach, które obejmuje, sprawia, że są one gorzej odżywione, zalegają w nich toksyny, a woda nie jest odprowadzana. W czwartym stopniu cellulitu nawet zwykły dotyk może sprawić ból, ponieważ zmienione tkanki uciskają na zakończenia nerwowe. Dlatego warto wprowadzić w życie kilka zmian, które zapobiegną rozwojowi cellulitu.

Cellulit - jak z nim walczyć?

Istnieje kilka zmian, które możemy wprowadzić w swoim trybie życia, aby ograniczyć rozwijanie się cellulitu:

więcej ruchu, siedzący tryb życia nie sprzyja odprowadzaniu limfy i dobremu krążeniu krwi. Nawet jeśli nie masz siły ani energii na intensywne treningi, nie zapominaj o regularnych spacerach,

racjonalna dieta z dużą zawartością błonnika, bez fast foodów i produktów wysoko przetworzonych, bez nadmiaru soli i cukru,

picie minimum 2 litrów wody dziennie,

rezygnacja z nikotyny i alkoholu.

Warto pamiętać, że do powstawania cellulitu przyczyniają się także:

brak równowagi hormonalnej,

nadwaga lub wahania wagi,

kłopoty z krążeniem,

obcisła, krępująca odzież,

niektóre wady postawy.

Cellulit - jak z nim walczyć?

Zapobieganie jest ważne, ale jeśli na skórze widnieją już wyraźne grudki, nie tak łatwo będzie się ich pozbyć. Oprócz profesjonalnych zabiegów stosowanych w gabinetach medycyny estetycznej, największą popularnością cieszą się masaże i kosmetyki, które dzięki zawartości substancji czynnych mają "likwidować" cellulit. Niestety samo wklepanie balsamu czy kremu zazwyczaj nie przynosi zadowalających efektów. Substancje aktywne z trudem przenikają przez naskórek i nie docierają do głębszych warstw tkanek. To, czego potrzebuje tkanka objęta cellulitem - to masaż. To aktywne działanie docierające w głąb tkanki, pobudzające krążenie krwi i limfy, a zatem lepsze odżywienie i detoksykację tkanek. Do tego masaż prowadzi do rozbicia tkanki tłuszczowej i przyspiesza lipolizę.

Masaż bańką chińska - na cellulit

Jednym z najskuteczniejszych masaży antycellulitowych jest masaż bańką chińską. Jest on do tego tani i łatwo dostępny - można go wykonać samodzielnie w domu. Jak działa? Za pomocą bańki chińskiej wytwarzamy podciśnienie, bańka "zasysa" leżące pod nią tkanki. Poprawia krążenie i rozbija tkankę tłuszczową. Lepsze ukrwienie poprawia metabolizm w tkankach, które stają się lepiej odżywione i dotlenione. Masaż bańką chińską pobudza także przepływ limfy, doprowadzając do odprowadzenia toksyn i nadmiaru wody z tkanek.

Masaż bańką chińską - efekty

Zdj.ilustracyjne

Bezpośrednio po masażu skóra jest zaróżowiona i rozgrzana, a także doskonale przygotowana na nałożenie kosmetyków, które tuż po masażu będą o wiele bardziej skuteczne. W miarę regularnego stosowania masaż sprawi, że skóra będzie jędrna i wygładzona, a objawy cellulitu zredukowane.

Masaż bańką chińską - jak zrobić

Dla uzyskania optymalnych efektów masaż należy stosować 2-3 razy w tygodniu przez 20 minut. Masaż zawsze wykonujemy na siedząco. Skórę przygotowujemy nanosząc na nią olejek lub oliwkę do masażu. Bańkę zasysamy na skórze przy kostkach. Masaż wykonujemy od dołu do góry, krótkimi prostymi ruchami w kierunku węzłów chłonnych (pod kolanem, w pachwinach). Nie należy zasysać bańki zbyt mocno, gdyż można nabawić się siniaków.

Masaż bańką chińską - przeciwwskazania

Masaż niestety nie nadaje się dla każdego. Powinny z niego zrezygnować osoby ze skłonnością do żylaków, z cerą naczynkową, lub przy skórze bardzo wrażliwej z tendencją do siniaków. Przeciwwskazaniem będą także blizny, uszkodzenia i stany zapalne skóry. Masażu bańką chińską nie stosujemy także w ciąży.

