Ugotowanie makaronu jest z pozoru banalnie prostą czynnością. Instrukcje zawarte na opakowaniach są przecież szczegółowe i wydawać by się mogło, że nie da się tego zepsuć. Okazuje się jednak, że płucząc po ugotowaniu makaron w wodzie, popełniamy spory błąd.

Płukanie makaronu po ugotowaniu: Dlaczego nie należy tego robić?

Zdaniem Włochów płukanie makaronu po jego ugotowaniu jest prawdziwą zbrodnią. Jest na to dość dobre wyjaśnienie. Okazuje się bowiem, że zimna woda wypłukuje z gorącego makaronu skrobię, a co więcej, przez takie działanie makaron niemal całkowicie traci swój smak.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli gotujemy makaron do sosu, a nie do zupy. Gdy ugotowany makaron wypłuczemy pod zimną wodą, sos nie będzie się go trzymał, tylko po nim spływał. To całkowicie zepsuje całą konsystencję dania i płynące z niego wrażenia smakowe.

Jedyną wskazaną sytuacją, gdy makaron po ugotowaniu można wypłukać, jest przygotowywanie go do sałatki. Dzięki przepłukaniu go inne składniki nie będą się sklejały z makaronem, a danie będzie znacznie łatwiej konsumować.

Jak prawidłowo ugotować makaron?

Przy gotowaniu makaronu pomocne mogą się przydać zatem cenne wskazówki. Oto kilka z nich:

Makaron wrzuć do wody dopiero wtedy, gdy ta się zagotuje. Po zagotowaniu dodaj też sól.

Warto wykorzystać dużą ilość wody - na 100 g suchego makaronu wlej około 1 litr wody.

Mieszając makaron podczas gotowania, warto go mieszać. Dzięki temu zapobiegniesz przywieraniu go do dna garnka i ewentualnemu przypaleniu.

