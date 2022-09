Spis treści: 01 Czarna rzepa - co to za warzywo?

02 Czarna rzepa - zastrzyk odporności

03 Czarna rzepa dla usprawnienia metabolizmu i redukcji masy ciała

04 Czarna rzepa dla zdrowia serca

05 Czarna rzepa dla urody

Czarna rzepa - co to za warzywo?

Okrągła, śnieżnobiała w środku, pokryta czarną skórką rzepa należy do rodziny warzyw kapustowatych, dawniej nazywaną rodziną krzyżowych. Bywa błędnie nazywana rzodkwią, choć - poza podobieństwem w nomenklaturze - różni je niemal wszystko. Rzodkiew ma kształt gigantycznej pietruszki i tę samą kolorystykę. Kulistą rzepę spotkamy również z białą skórką, dziś jednak przyjrzyjmy się uważnie czarnej wersji tego wyrazistego w smaku i cennego odżywczo warzywa.

Rzepa nie rośnie dziko. Jest uprawiana. Odmiany o mniejszych i delikatniejszych w smaku bulwach przeznaczane są dla celów kulinarnych. Duże, mniej smaczne jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Z właściwości rzepy korzysta też przemysł kosmetyczny - na jej bazie produkowane są szampony, odżywki i kremy do problematycznej skóry głowy i twarzy.

Czarna rzepa - zastrzyk odporności

Zdjęcie Czarna rzepa stanowi solidny zastrzyk witamin i składników mineralnych, dlatego zaleca się włączyć ją do codziennej diety / 123RF/PICSEL

Czarna rzepa to prawdziwy zastrzyk witamin i minerałów. Znajdziemy w niej szereg witamin z grupy B, które warunkują optymalną pracę systemu nerwowego oraz dwie witaminy o silnym potencjale przeciwutleniającym. Zawiera odpowiedzialną za wzmacnianie odporności witaminę C, a także ważną dla zdrowia oczu i skóry witaminę A.

Czarna rzepa jest źródłem wapnia, potasu i magnezu - pierwiastków, które odgrywają ważną funkcję w układzie sercowo-naczyniowym oraz kostnym. Włączając ją do jadłospisu, zaopatrzymy organizm w niezbędne dla zdrowia krwi żelazo oraz ważny dla odporności cynk. Silne działanie immunomodulujące (wspierające odporność) czarnej rzepy wynika również z zawartości związków siarki oraz fitoncydów, czyli naturalnych substancji wydzielanych przez rośliny wyższe hamujące rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, w tym bakterii, wirusów i grzybów. Nie ma wątpliwości, czarna rzepa w diecie to lepsza odporność i uszczelnienie systemu immunologicznego.

Czarna rzepa dla usprawnienia metabolizmu i redukcji masy ciała

Odpowiedzialne ze jej ostry, wyrazisty smak, związki siarki mają korzystny wpływ na metabolizm. Czarna rzepa zawiera też olejki eteryczne, które stymulują wydzielanie soków trawiennych, wspierają pracę żołądka, jelit i wątroby. Warzywo intensyfikuje wydzielanie żółci. Jest rekomendowane w stanach zapalnych wątroby, a także przy jej niedoczynności.

Czarna rzepa wspiera pracę całego układu pokarmowego i ma wielokierunkowy, korzystny wpływ na metabolizm. Stymuluje usuwanie toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Pomaga uporać się z zaparciami. Rzepa jest niskokaloryczna i bardzo bogata w błonnik, dlatego warto włączyć ją do jadłospisu w trakcie diety odchudzającej.

Czarna rzepa dla zdrowia serca

Zdjęcie Z czarnej rzepy przygotujesz świetną nalewkę na wzmocnienie włosów / ©123RF/PICSEL

Dzięki bogactwu witaminy C, magnezu i potasu czarna rzepa ma korzystny wpływ na pracę najważniejszego mięśnia w ludzkim ciele, czyli serca oraz całego układu sercowo-naczyniowego. Zawarty w niej potas sprzyja normalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Witamina C uszczelnia naczynia krwionośne i chroni przed rozwojem miażdżycy. Magnez przyczynia się do prawidłowej pracy serca. Obecny w diecie, zmniejsza ryzyko zaburzeń jego rytmu. Rzepa powinna być stałym elementem jadłospisu osób genetycznie obciążonych chorobami kardiologicznymi, a także spożywana pomocniczo w trakcie ich leczenia.

Czarna rzepa dla urody

Przemysł kosmetyczny skrzętnie wykorzystuje czarną rzepę do produkcji szamponów, kremów i innych specyfików, które pomagają pielęgnować skórę, tak owłosioną, jak i nieowłosioną. Warto pamiętać, że rzepa obecna w jadłospisie odżywi komórki skóry i poprawi ich kondycję.

Warzywo jest szczególnie polecane dla osób ze skórą trądzikową i przy skłonności do zaskórników. Pomaga wyregulować wydzielanie sebum. Z tego samego powodu jest korzystne przy tendencji do przetłuszczania się skóry głowy. Spożywanie czarnej rzepy wzmocni włosy i poprawi ich wygląd. Podobnie działa na paznokcie.