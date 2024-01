Spis treści: 01 Mycie okien okiem specjalistów

02 Trik na czyszczenie okien zimową porą

03 Cytrusowy preparat do mycia szyb

Mycie okien okiem specjalistów

Brudne i zakurzone ramy oraz szklana powierzchnia pokryta śladami palców i brzydkimi smugami. Taki wygląd okien pozostawia wiele do życzenia. Wiosną latem i jesienią nie mamy problemu z ich umyciem, problem zaczyna się zimą. Przez większość roku wystarczy jedynie wybrać idealnie ciepły i słoneczny dzień, by szybko doprowadzić okna do porządku. Okazuje się, że takie podejście jedynie zmarnuje poświęcony na mycie czas. Takie warunki wcale nie sprzyjają szybkiemu wykonaniu czynności. Promienie słoneczne przyspieszą parowanie wody na szybie, pozostawiając po sobie brzyskie smugi i zacieki.

W wyjątkowo mroźne dni musimy zacisnąć zęby i zignorować brudne szyby. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wytrzeć część znajdującą się w pomieszczeniu, jednak elementy na zewnątrz muszą poczekać na bardziej sprzyjające warunki. Zbyt niskie temperatury doprowadzą do zamarzania cząsteczek wody, co nie tylko utrudni mycie, ale przede wszystkim może mocno porysować szyby. Co zrobić, jeśli mimo wszystko nie jesteśmy w stanie znieść widoku brudnych okien zimą?

Trik na czyszczenie okien zimową porą

Zdjęcie Płyn do spryskiwaczy to trik na czyste okna zimą / 123RF/PICSEL

Osoby wyjątkowo zdeterminowane planują podjęcie się mycia okien w trakcie zimy. Choć nie jest to najlepszy pomysł, warto trzymać się kilku wskazówek, by uniknąć niepotrzebnych problemów. Podstawowa zasada, o której warto pamiętać, mówi o tym, że absolutnie nie wolno wykorzystywać do tej czynności gorącej wody. O tej porze roku to wyjątkowo kusząca opcja, jednak to właśnie płyn o wyższej temperaturze szybciej zamarznie i doprowadzi do pękania szyb. Lepszym rozwiązaniem będzie użycie chłodnego płynu.

Bez czego nie może obejść się skuteczne mycie okien? Odpowiedzią jest specjalna ściągaczka. To właśnie dzięki temu przyrządowi szybko i sprawnie zbierzemy resztki wody pozostałe na szybach i zmniejszymy ich pękanie. Na tym etapie warto zastosować produkt, bez którego zimą nie ruszają się kierowcy. Mowa o płynie do spryskiwaczy, który działa lepiej niż standardowe produkty do mycia szyb. Taki preparat pozostawia na szkle niewidzialną warstwę ochronną, która utrudnia ponowne osiadanie brudu.

Cytrusowy preparat do mycia szyb

Nie wszystkie zimowe dni witają nas mroźnymi temperaturami i widokiem zalegającego śniegu. Niektórym bliżej do pory jesiennej lub wczesnej wiosny. Jeśli temperatura nie spadnie poniżej o st. C., możemy zdecydować się na poprawienie sobie nastroju czystymi oknami. W tym celu możemy przygotować domowy preparat, dzięki któremu unikniemy wychodzenia do sklepu.

Sprawdzony specyfik powstaje na bazie wody, spirytusu oraz soku z cytryny. Ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji, czyli łączeniu dwóch litrów zimnej wody z trzema łyżkami spirytusu oraz 7 łyżkami soku z cytryny. Dokładnie wymieszane składniki przelewamy do butelki z atomizerem i przechodzimy do mycia okien. To właśnie dodatek cytryny odpowiada za połysk szyb, a dodatkowo roztacza w pomieszczeniach przyjemny zapach.

