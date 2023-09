Spis treści: 01 Werbena patagońska — co to za roślina?

Werbena patagońska — co to za roślina?

Pochodząca z Ameryki Południowej werbena patagońska zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Ta kwitnąca na fioletowo bylina doskonale sprawdza się na rabacie. Werbena patagońska osiąga nawet 150 cm wysokości, dlatego nie zawsze nadaje się na balkon. Jednakże istnieją też odmiany karłowate tej rośliny, które rosną do maksymalnie 50 cm.

Jej łodygi są słabo rozgałęzione i lekko omszone. Wyrastają z nich lancetowate liście o ząbkowanych brzegach. Kwiatostany tej rośliny składają się z licznych kwiatuszków, które tworzą kuliste wiechy. Roślina kwitnie dość obficie, aż do jesieni.

Werbena patagońska pielęgnacja i uprawa

Werbena patagońska preferuje słoneczne stanowisko, jednak dobrze radzi sobie również w półcieniu. Ma niewielkie wymagania glebowe, jednak do jej uprawy najlepiej sprawdzają się gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym.

Roślina ta nie wymaga obfitego podlewania, wręcz przeciwnie — nadmiar wody może doprowadzić do gnicia jej korzeni. Werbena patagońska dobrze znosi przejściową suszę, jednak w przypadku wydłużających się upałów musimy pamiętać o jej podlewaniu.

Niestety roślina ta nie jest w pełni mrozoodporna. Jako że zimą może przemarzać, uważana jest za roślinę jednoroczną. Jednakże werbena patagońska wcześniej zawiązuje nasiona i niekiedy sama się rozwiewa.

Jest ona również odporna na ataki szkodników i chorób. Z tego powodu werbena patagońska to idealna roślina dla początkujących ogrodników, którzy chcą cieszyć się pięknymi kwitnącymi kwiatami aż do jesieni.

Werbena patagońska jest prosta w uprawie

Zimowanie werbeny patagońskiej

Najtrudniejsze w uprawie tej rośliny jest jej zimowanie. Chcąc przezimować ją w gruncie, musimy zadbać o prawidłową jej osłonę. Możemy wykorzystać do tego gałązki świerkowe lub słomę. Korzenie werbeny warto zabezpieczyć warstwą liści.

Przygotowując roślinę do zimowania, należy obciąć jej przekwitłe kwiatostany. Wtedy łatwiej będzie nam ją ochronić przed mrozem.

Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że nasza roślina przetrwa zimę, warto zimować ją w pomieszczeniu, w którym temperatura jest wyższa niż 0 st. C. Aby to zrobić, najpierw należy przyciąć łodygi, a następnie kępy wykopać i wsadzić je do doniczek. Tak przezimowaną roślinę sadzimy ponownie do gruntu w połowie maja.

