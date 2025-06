Melisę w formie suszonej bez trudu znajdziesz w aptekach, sklepach zielarskich i dobrze zaopatrzonych sklepach spożywczych. 1,5 łyżki produktu zalej gorącą wodą, najlepiej o temperaturze 90-95 st. C . Jeśli nie masz czajnika z możliwością ustawienia podanej wartości, po zagotowaniu wrzątku odczekaj 2-3 minuty i dopiero zalej melisę. Możesz użyć także świeżej rośliny. Do zrobienia jednej porcji naparu będziesz potrzebować dwóch łyżek poszarpanych liści melisy.

Napar zaleca się pić 30-60 minut przed snem. Pozwoli to organizmowi wyciszyć się przed pójściem do łóżka i przygotować do odpoczynku. Jednocześnie nie stanie się problematyczne dla pęcherza moczowego, a potrzeba pójścia do łazienki nie będzie cię wybudzać.