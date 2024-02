Brunetka Botticellego – koloryzacja rodem z renesansowego obrazu. Włosy zyskują piękne, złociste refleksy

Oprac.: Anna Grochal Moda

Szukasz wiosennej inspiracji do zmiany fryzury? Brunetka Botticellego to najnowszy hit w koloryzacji włosów. Nazwa nawiązuje do renesansowego malarza Sandro Botticellego, który jest autorem obrazu „Narodziny Wenus”. Marzysz o pięknych, złocistych refleksach? Sprawdź, jak wygląda ten kolor i komu pasuje.

Zdjęcie Brunetka Botticellego - najmodniejszy kolor włosów na 2024. Na zdjęciu Jennifer Lopez / BACKGRID / East News