Jeśli chodzi o spodnie, sześć modeli zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Już przejmują ulice, witryny sklepowe i media społecznościowe i nic nie wskazuje na to, żeby łatwo odpuściły. Cichy luksus wciąż jest w trendach, wciąż modne są neutralne odcienie i klasyka - ten klucz do wyrafinowania.

Ale wiosna rządzi się swoimi prawami. Do życia budzi się przyroda, do życia budzimy się i my. Mamy dość czerni i szarości, marzą nam się kolory i odrobina (albo więcej) szaleństwa. Zróbmy więc miejsce bardziej eklektycznemu stylowi. Spójrzmy przychylnie na złote spodnie, nie bójmy się tych w panterkę. Dżinsom podziękujmy na jakiś czas. A jeśli już nie da rady się bez nich obyć, niech będą... ale o tym za moment. Oto najmodniejsze i najbardziej stylowe spodnie na ten sezon. Z jednych zrezygnuj, choć są modne...

Spodnie garniturowe

Zjawisko Copencore i szał na stylówki rodem z korpo sprawił, że spodnie szyte na miarę stały się jednym z największych trendów ostatnich kilku lat i nic nie wskazuje na to, aby miał on wyhamować w 2024 roku. To świetna wiadomość dla tych, którzy chcą ubierać się z myślą zarówno o wygodzie, jak i elegancji. Oczywiście "szyte na miarę" możemy wziąć w cudzysłów - nie trzeba od razu biec do krawcowej. Sklepy pełne są spodni garniturowych, dobrze skrojonych, z dobrych tkanin. I w dobrych cenach.

Spodnie szyte na miarę są niezwykle wszechstronne i łatwe w stylizacji. Sprawdzą się w stylu korpo - z mokasynami, szpilkami, koszulą i marynarką. Warto urozmaicić taką stylizacją np. apaszką (bardzo modne w tym sezonie). Ale to nie wszystko, co "potrafią" takie spodnie. Doskonale pasują do nich sportowe buty i bluza z kapturem. Puść wodze fantazji.

W tym sezonie bardzo modne są też spodnie garniturowe w wersji krótkiej, czyli bermudy. Nosimy je albo w wersji casual z t-shirtem i trampkami, albo w klasycznej - z koszulą, eleganckim paskiem i mokasynami. Świetna sprawa dla kobiet, które do pracy muszą nosić się elegancko nawet w upalne dni.

Spodnie z zaszewkami, ZARA materiały prasowe

Spodnie srebrne lub złote

Metaliczne spodnie w kolorze srebrnym i złotym już od kilku sezonów nieśmiało wychodzą z list trendów, ale wszystko wskazuje na to, że tej wiosny i lata w końcu odegrają w trendach kluczową rolę. Chociaż metaliczne spodnie mogą wydawać się trudne w stylizacji, marki modowe i styl uliczny udowodniły, że doskonale komponują się z prostymi ubraniami, takimi jak biała koszula zapinana na guziki lub podstawowy t-shirt. Połączysz je z dżinsem, dzianiną, sneakersami, balerinami i klapkami typu birkenstock. Dla odważnych oczywiście jest i wersja "max" - perły, cekiny, złoto i srebro, szpilki, motywy zwierzęce. Nie ma się czego bać, warto zaszaleć - może akurat odkryjesz coś ciekawego dla siebie w tym właśnie trendzie. Ja na pewno się skuszę!



Spodnie w panterkę

Spodnie w panterkę to jeden z najsilniejszych trendów sezonu wiosna-lato. Zainspirowany portugalskim stylem, który podbija media społecznościowe. Fashionistki z całego świata inspirują się właśnie uliczną modą tego europejskiego kraju. Spodnie w panterkę to ukłon w stronę miłośniczek eklektycznych zestawień, dają bowiem naprawdę spore pole do popisu. Jak je nosić? Sportowe buty albo klasyczne baleriny, biały t-shirt i czarna marynarka - to zestaw dla mniej odważnych. Bardziej wytrawne graczki podbiją "panterę" mocnym kolorem i odważną biżuterią. Czy takie spodnie będą twoim czarnym koniem na ten sezon? Ja patrzę na nie nieśmiało, ale pewnie się skuszę!

Spodnie w panterkę nie muszą wyglądać tandetnie! Marijo Cobretti/SplashNews East News

Spodnie bojówki

Kolejnym trendem, który będzie królował wiosną, są spodnie cargo, które cieszą się niesłabnącą popularnością już od kilku sezonów. Takie spodnie prezentowały na swoich pokazach Isabel Marant i MSGM. Cargo to kolejny element trzymającego się mocno sentymentu do lat 90. Oczywiście można skoczyć do lumpeksu czy składnicy harcerskiej i kupić klasyczne zielone bojówki, ale jeśli nie jesteś na to gotowa, spokojnie, nie musisz rezygnować z tego trendu. Spodnie cargo w wielu odsłonach dostaniesz we wszystkich sieciówkach. Mnie podobają się te z delikatnych, lejących się materiałów, nie są takie ciężkie i jednoznaczne. Widzę się w takich w kolorze khaki, dobiorę do nich sandały, kardigan i złotą biżuterię. Tak będzie. Byle do wiosny/lata!

Spodnie typu cargo (bojówki) 123RF/PICSEL

Spodnie Capri (rybaczki)

Są takie ciuchy, o których istnieniu chciałoby się zapomnieć. I tak było właśnie z rybaczkami. Model, który robi coś dziwnego z nogami, nie jestem przekonana, czy nawet modelki wyglądają w tym dobrze. Relikt przeszłości, który królował na naszych ulicach długo, długo, jednak powrócił. Pewnie nawet bym nie zauważyła, że powróciły, gdyby nie to, że je... przypadkiem kupiłam. W sklepie online Zary pojawiły się zdjęcia fajnych spodni, wrzuciłam je do koszyka bez zastanowienia - podobało mi się wszystko: kolor, faktura materiału, krój. Opis - spodnie Capri - nie dał mi do myślenia, nie znałam tego określenia, a zdjęcia były wyłącznie bez modelki. No i przyszły. Rybaczki. Błyskawicznie odesłałam, nawet nie odważyłam się przymierzyć.

Odradzamy! Chyba że jakieś z Pepco do plewienia ogródka. Brr...

Spodnie Capri, ZARA materiały prasowe

A jeśli jednak dżinsy, to te z szerokimi nogawkami

Dżinsy z szerokimi nogawkami to absolutny hit tego sezonu. Bardzo szerokie szwedy czy lekko rozkloszowane dzwony, ważne, żeby były całkowitym przeciwieństwem rurek. Dlaczego to dobra rzecz? Ponieważ mają moc podkreślenia talii i wydłużenia nóg.

W tym sezonie najlepiej postawić na szare dżinsy. Z czym nosić? Na zdjęciu poniżej widzimy fajny zestaw z ramoneską. Szare dżinsy dobrze łączą się z mocnymi kolorami, np. modnym teraz czerwonym, z białymi butami, ze szpilkami w szpic. Bardzo uniwersalny kolor, świetny towarzysz dowolnego stylu i najbardziej nawet szalonych barw.

Szare dżinsy z szerokimi nogawkami, Reserved materiały prasowe