Latem stają się prawdziwym utrapieniem. Mowa o muchach, które stają się wtedy stałymi bywalcami naszych mieszkań i domów, do których wlatują w poszukiwaniu jedzenia. Chociaż nie mogą nas ugryźć, są dla nas niebezpieczne z kilku innych powodów. Jak się przed nimi chronić? Istnieje na to prosty sposób.

Zdjęcie Muchy mogą roznosić wiele groźnych dla zdrowia chorób / 123RF/PICSEL

Muchy - ze względu na swój tryb życia - stwarzają duże zagrożenie epidemiologiczne. W poszukiwaniu pożywienia, siadają na różnych powierzchniach skażonych takich jak np. śmieci, odchody czy padlina. Jeśli owad usiądzie na jedzeniu, które mamy zamiar spożyć, może je zakazić. Wśród ogromnej liczby drobnoustrojów, które znajdują się na jej powierzchni, znajdują się też patogeny, które mogą wywoływać m.in. salmonellę, polio, dur brzuszny, cholerę, gruźlicę czy wąglik. To chyba wystarczająca lista powodów, by nie wpuszczać much do mieszkania czy domu.

Much można próbować się pozbyć na różne sposoby. Oczywiście jednym z najskuteczniejszych jest założenie moskitier w oknach czy drzwiach balkonowych i tarasowych. Jednak i to może się okazać niewystarczające, bo latający intruzi zawsze mogą jakoś przemknąć przez tę "barierę ochronną". Wtedy pozostaje nam łapka na muchy.

Zdjęcie Jak skutecznie odstraszyć muchy? Sposobów nie brakuje / 123RF/PICSEL

Jednym z trików na pozbycie się much, który robi furorę w sieci, jest... foliowy worek z wodą. "Pułapkę" zawieszamy w oknie i to wszystko. Do woreczka wlej dwie szklanki wody i wrzuć kilka monet, a przygotowaną pułapkę powieś w oknie, nad otwartymi drzwiami lub w miejscach, których często przebywasz.

Metoda znalazł uznanie wśród tiktokerów. "Zabawne, ale od ponad trzech tygodni jesteśmy wolni od much" - stwierdza @tcfamalam.

TikTok

Dlaczego metoda jest tak skuteczna? Owady mają tzw. oko złożone, dlatego nie mogą kontrolować jaka ilość światła dociera do receptorów. Dlatego też błyski czy świetlne refleksy oślepiają je i odstraszają. Podobne działanie mają stare płyty CD, które również umieszcza się w ogrodach czy w oknie, by odstraszały owady.

