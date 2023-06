Skąd biorą się muszki owocówki?

Wywilżna karłowata nazywana potocznie muszką owocówką, to niewielki owad z rzędu muchówek, osiągający rozmiary 2-3 mm. Posiadają zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania, gdyż już po tygodniu z niewidocznych dla człowieka jaj wykluwają się dorosłe osobniki.

Muszki owocówki pojawiają się w mieszkaniach za pomocą uchylonych okien, a wabikiem są dla nich resztki jedzenia. Te maleńkie owady szczególnie upodobały sobie owoce oraz artykuły z dużą zawartością cukru.

Latem wystarczy na chwilę pozostawić nadgryziony lub przepołowiony owoc, by muszki z szalonym tempie zaczęły go pałaszować. Niestety taka chwila nieuwagi może kosztować nas sporo nerwów, ponieważ muszki owocówki niechętnie opuszczają pomieszczenia, w których zauważyły pożywienie.

Zdjęcie Muszki owocówki nie są groźne dla zdrowia, ale niesamowicie irytujące / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na muszki owocówki

Pułapka z owoców - do niewielkiego naczynia włóż kilka, niewielkich kawałków owocu, a następnie naciągnij na wierzch folię spożywczą. Folia powinna być założona w ten sposób, by nie pozostawały żadne szpary i szczeliny, dlatego możesz nałożyć dodatkowo gumkę recepturkę.

W naprężonej folii zrób wykałaczką niewielką dziurkę, przez którą zwabione zapachem owoców muszki zaczną przedostawać się do naczynia. I choć muszki bez problemu dostaną się do środka naczynia, to jednak nie będą umieć z niego wyjść.

Zdjęcie Ciepłe powietrze z suszarki do włosów pomoże w pozbyciu się muszek owocówek / 123RF/PICSEL

Suszarka - muszki owocówki obsiadły twoje kuchenne meble i czekają na darmową wyżerkę? Twoim narzędziem do walki z nimi może być zwykła suszarka do włosów. Włącz suszarkę, a strumień ciepłego powietrza skieruj w miejsce przesiadywania owadów. Wysoka temperatura powinna skutecznie zniechęcić muszki do dalszego zajmowania twojego mieszkania.

Bazylia i mięta - te mikroskopijne owady nienawidzą zapachu bazylii i mięty. Jeśli posiadasz świeże zioła, postaw je w miejscu największego nagromadzenia muszek. Możesz również użyć detergentów o zapachu bazylii i mięty. Takie doznania sensoryczne sprawią, że muszki owocówki uciekną w popłochu.

Zdjęcie Muszki owocówki nie przepadają za zapachem bazylii, więc z powodzeniem możesz jej użyć w walce z owadami / 123RF/PICSEL

Płyn do mycia naczyń - to bez wątpienia najpopularniejsza pułapka na muszki owocówki, ale równie skuteczna co pozostałe. Wystarczy, że do słoika aplikujesz niewielką ilość płynu do naczyń oraz octu. Nie mieszaj składników, lecz odłóż miksturę w miejsce, gdzie widujesz natrętnych lokatorów na gapę.

W ciągu kilku godzin muszki owocówki zwabione zapachem mikstury znajdą się w słoiku bez możliwości wydostania się z niego z uwagi na strukturę płynu do naczyń.