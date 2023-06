Wymieszaj i spryskaj okna oraz drzwi. Komary i muchy natychmiast zrobią w tył zwrot

Muchy i komary to dla wielu istne utrapienie. Latające nad głową owady potrafią popsuć humor i do tego zakłócać spokojny sen. Można je jednak zniechęcić do zadomowienia się w naszych czterech ścianach. Wystarczy wypróbować prosty, domowy sposób. Oto co trzeba zrobić.

Zdjęcie Pomocny w walce z komarami i muchami może okazać się domowy preparat, którym należy spryskać futryny drzwi oraz ramy okien, by zniechęcić te uciążliwe owady przed wleceniem do domu / 123RF/PICSEL