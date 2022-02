Jak przechowywać ugotowane jajka?

Oczywiście to węch zazwyczaj podpowiada, że ugotowane jajka nie nadają się już do spożycia. Pozostawienie ich w lodówce na zbyt długi czas wiąże się z bardzo nieprzyjemnym zapachem.

Chcąc przechowywać ugotowane jajka w lodówce, należy przede wszystkim pamiętać, że temperatura powinna wynosić mniej więcej 4°C. Nie można przechowywać gotowanych jajek w temperaturze pokojowej, należy umieścić je w lodówce w ciągu dwóch godzin od gotowania.

Zaleca się przechowywać je w szczelnie zamkniętym pojemniku. Warto pamiętać, by nie trzymać ich na drzwiach lodówki. Częste otwieranie i zamykanie może powodować wahania temperatur.



Zdjęcie Jajka ugotowane na twardo w skorupkach lub bez mogą być przechowywane w lodówce do siedmiu dni / 123RF/PICSEL

Jak długo można przechowywać ugotowane jajka?

W sytuacji, gdy nie za bardzo ufamy naszemu zmysłowi węchu, można zdać się na informacje podane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Otóż jajka na twardo w skorupkach lub bez mogą być przechowywane w lodówce do siedmiu dni od momentu ugotowania.

Proces gotowania sprawia, że nie są już tak trwałe, jak surowe. Są zdecydowanie bardziej narażone na szybsze zepsucie. Jeśli natomiast stanowią one składnik sałatek, to ten czas jest krótszy. W takim przypadku jajka na twardo nadają się do spożycia przez 3-4 dni od ugotowania.



Jajka ugotowane na miękko psują się jeszcze szybciej. Jeśli nie zostaną zjedzone zaraz po przygotowaniu, dobrze jest zostawić je w skorupce i przechowywać w lodówce maksymalnie do dwóch dni.

