Spis treści: 01 Jak przedłużyć trwałość kwiatów w wazonie?

02 Tulipany w wazonie. Tak przedłużysz trwałość kwiatów

03 Jak przedłużyć świeżość żonkili? Dodaj do wody jeden składnik

Zależy ci, by cieszyć się tulipanami i żonkilami dłużej? Istnieją domowe sposoby, dzięki którym przedłużysz życie kwiatów. Sprawdź, co zrobić, by cieszyć się nimi jak najdłużej.

Zdjęcie Chcesz, by cięte kwiaty zachowały świeżość? Są na to domowe triki / 123RF/PICSEL

Na początek kilka uniwersalnych porad, które sprawdzą się nie tylko w przypadku wspomnianych roślin.

Przycinaj końcówki - nim włożysz kwiaty do wazonu, przytnij pod skosem końcówki. Dzięki temu powierzchnia, za pomocą której roślina będzie pobierać wodę, będzie większa, a łodyga tylko niewielką częścią będzie dotykać dna wazonu, na którym gromadzi się sporo zanieczyszczeń, Oberwij liście - kolejny sposób na przedłużenie życia kwiatom w wazonie to oberwanie liści do wysokości tafli wody. Zamoczone liście nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale i przyspieszają procesy gnilne, co z pewnością nie sprzyja żywotności kwiatów, Postaw kwiaty w odpowiednim miejscu - nie każdy wie o tym triku. Kwiatów w wazonie lepiej nie stawiać w sąsiedztwie owoców. Dlaczego? Powodują gaz etylowy, który nie sprzyja ich trwałości i powoduje ich szybsze starzenie się, Zapewnij odpowiednią temperaturę - rośliny preferują lekki chłód, dlatego najlepiej postawić je w zacienionym miejscu, Codziennie wymieniaj wodę - np. dla ciętych tulipanów najlepsza będzie woda odstana lub przegotowana o temperaturze pokojowej.

Jeśli chcesz, by tulipany i żonkile dłużej cieszyły twoje oczy, możesz sięgnąć tez po specjalne odżywki, które przedłużą ich życie. Z powodzeniem zastąpisz je domowymi sposobami. Dzięki nim kwiaty nieco dłużej będą piękną ozdobą pomieszczenia.

Zdjęcie Tulipany wymagają łagodnej i konsekwentnej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Jednym z trików na przedłużenia trwałości tulipanów w wazonie jest dodanie do wody pół łyżeczki cukru lub tabletki aspiryny. Taki dodatek spowoduje wolniejszy rozwój bakterii i pleśni w wodzie, a kwiaty dłużej zachowają piękny i zdrowy wygląd.

Kolejny - mogący trochę szokować - sposób, to zanurzenie łodygi tulipana w kieliszku z... wódką. Wystarczy 30 sekund, by trunek ożywił więdnącą roślinę. Inny sposób? Dodanie łyżeczki wódki do wody, w której znajdują się kwiaty.

Zdjęcie Dzięki tym trikom przedłużysz trwałość żonkili / 123RF/PICSEL

Żonkile to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Są trwałe i w wazonie mogą wytrzymać nawet do 5 dni. Jeśli chcemy, by dłużej zachowały świeżość, kupujmy okazy z zamkniętymi pąkami, a przed włożeniem do wazonu podetnijmy łodygi. Rośliny preferują płytszą wodę - wymieniajmy ją każdego dnia.

Pamiętajmy o tym, by nie łączyć żonkili z innymi kwiatami. Nie przepadają za konkurencją - wydzielają wtedy trujący sok, który jest dla nich szkodliwy.

Prostym i skutecznym trikiem na to, by żonkile dłużej przetrwały w wazonie, dodaj do wody kilka kryształków kwasku cytrynowego lub połowę tabletki aspiryny. Innym sposobem jest dodawanie codziennie do wazonu kostki lodu. Prosta metoda sprawi, że kwiaty będą dłużej cieszyć nienagannym wyglądem.

