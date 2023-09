Przędziorek: Rozpoznaj szkodnika

Przędziorek zaliczany jest do roztoczy, małych organizmów, które atakują rośliny domowe jak i te zgromadzone w ogrodzie. Trudno go zauważyć gołym okiem, bo jego ciało nie przekracza milimetra długości. Dopiero wtedy, gdy pojawi się spora kolonia, są bardziej zauważalne. Mogą przybierać różne kolory: kremowy, zielony lub czerwony, ale łączy je jedno: żerują na roślinach i wysysają sok komórkowy, co doprowadza do zamierania rośliny. Gromada przędziorków jest spora i każda z nich może atakować inne gatunki roślin. Poznajmy je:

Reklama

przędziorek chmielowiec,

przędziorek owocowiec,

przędziorek szklarniowiec,

przędziorek głogowiec.

Każdego z tych szkodników łączy jedno: jeśli zostanie zauważony, trzeba się go pozbyć szybko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Umieść te kwiaty w domu, a wszystkim domownikom będzie żyło się lepiej Interia.tv

Jak poznać, że roślinę zaatakował przędziorek?

Jak poznać, że mamy do czynienia z przędziorkiem? Najłatwiej poznać to po kondycji rośliny, ponieważ pierwszym objawem są usychające i zwijające się liście. Czasami na blaszce od górnej strony widoczne są przejaśnienia, czyli miejsca, w którym pasożyty żerują i wypijają sok znajdujący się w naszych okazach. Ponadto widać jak na dłoni, że nowe liście i pąki pojawiają się, ale po kilku dniach samoistnie usychają. Kiedy przędziorków jest dużo, to gromadzą się w kilku miejscach na małych pajęczynkach, które zlokalizowane są w zakamarkach roślin.

Zauważyłeś przędziorka? Co dalej?

Jeśli mamy pewność, że przędziorek wdarł się do naszego domu, to trzeba sprawdzić, czy nie przedostał się na inne okazy. Zainfekowaną roślinę trzeba odseparować od pozostałych i przenieść w odległe miejsce. Na początku z przędziorkami można walczyć domowymi sposobami.

Wilgoć : przędziorki uwielbiają suche powietrze, a spora dawka wilgoci jest dla nich zabójcza. Co można w takiej sytuacji zrobić? Można obficie zrosić roślinę, a następnie szczelnie zakryć ją plastikowym workiem i pozostawić na dwa/trzy dni.

: przędziorki uwielbiają suche powietrze, a spora dawka wilgoci jest dla nich zabójcza. Co można w takiej sytuacji zrobić? Można obficie zrosić roślinę, a następnie szczelnie zakryć ją plastikowym workiem i pozostawić na dwa/trzy dni. Domowy środek: można sporządzić domowy środek, który wybije przędziorki. Do butelki ze spryskiwaczem wlać szklankę wody, łyżkę mydła w płynie oraz łyżkę oleju. Całość starannie wymieszać i dokładnie pokryć całą zainfekowaną roślinę. Zabieg trzeba powtarzać codziennie przez tydzień.

Polecamy: Zakop pestki w doniczce z zamiokulkasem. Będzie wypuszczał liście jak szalony



Przędziorek: Trudny wróg

Czasami podjęte działania nie dają efektu, zwłaszcza w wypadku, kiedy przędziorków jest bardzo dużo, a liczba zainfekowanych roślin stale rośnie. Wtedy nie pozostaje nic innego, jak skorzystanie ze środków dostępnych w sklepach ogrodniczych.

Sprawdź także: Bez wykopywania i dewastacji ogrodu. Pień po ściętym drzewie przestanie być problemem