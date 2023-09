Spis treści: 01 Kot i rośliny w domu? To nie zawsze dobry pomysł

02 Rośliny trujące dla kotów. Oto lista

03 Czym grozi zjedzenie przez kota trującej rośliny?

04 Jak uchronić koty przed roślinami trującymi?

Kot i rośliny w domu? To nie zawsze dobry pomysł

Posiadanie w domu kota i roślin doniczkowych trzeba dokładnie przemyśleć. Jeśli już mamy zarówno zwierzę w naszym domu, jak i kolekcja roślin jest już pokaźna, trzeba wykonać kroki, które zminimalizują ryzyko zatrucia się naszego pupila. Zanim jednak dowiemy się, które rośliny są trujące dla kota, warto poznać, dlaczego nimi się interesuje. Okazuje się, że tak naprawdę, zwierzęta nie robią tego złośliwie, ale mogą sygnalizować problem mruczka.

Ciekawość : koty mają silny instynkt poznawania świata, dlatego lubią buszować wśród roślin doniczkowych, podgryzać je i próbować albo dla zabawy: kopać w ziemi.

: koty mają silny instynkt poznawania świata, dlatego lubią buszować wśród roślin doniczkowych, podgryzać je i próbować albo dla zabawy: kopać w ziemi. Potrzeby oczyszczenia żołądka: zwierzęta pieczołowicie wylizują futro, aby zachować czystość. Kłaczki kumulują się w żołądku, zjadanie więc roślin podrażnia narząd i zwierzę łatwiej pozbywa się sierści.

zwierzęta pieczołowicie wylizują futro, aby zachować czystość. Kłaczki kumulują się w żołądku, zjadanie więc roślin podrażnia narząd i zwierzę łatwiej pozbywa się sierści. Brak bodźców: znudzenie, brak zainteresowania i zabawy, a także samotność sprawiają, że koty szukają rozrywek. Podgryzanie roślin może być jedną z nich.

Wielu właścicielu kotów błędnie interpretuje również zrzucanie z półek doniczek z roślinami. Fakt, kot czasami może to zrobić, ponieważ się nudzi, ale zazwyczaj nie jest to zła intencja zwierzęcia. Potrącenie może być wynikiem po prostu, nieuwagi podczas zabawy.

Rośliny trujące dla kotów. Oto lista

Rośliny trujące dla kota są obecne wszędzie. Nie dość, że zaliczają się do nich popularne gatunki, które są uprawiane w doniczkach, ale też takie znajdujące się w naszych wazonach. Ponadto w niebezpieczeństwie są zwierzęta tzw. wychodzące, ponieważ egzemplarze rosnące w ogrodzie mogą stwarzać realne zagrożenie. Poznajmy więc, które rośliny są trujące dla kota.

Rośliny doniczkowe:

aloesy,

azalie,

bluszcze,

cyklamen,

Difenbachia,

draceny,

fikusy,

filodendron,

geranium,

gwiazda betlejemska,

hoya,

sansewieria,

skrzydłokwiat,

szeflera,

zamiokulkas.

Kwiaty cięte:



frezje,

hiacynty,

konwalie majowe,

lilie,

szafirki,

tulipany.

Rośliny ogrodowe:



Czym grozi zjedzenie przez kota trującej rośliny?

Samo zjedzenie przez kota części rośliny trującej może być już niebezpieczne dla zdrowia zwierzęcia. Czasami objawy są od razu zauważalne, pojawiają się: apatia, brak apetytu, powiększenie źrenic, utrata przytomności, wymioty, biegunka, porażenie układu nerwowego lub ślinotok. W takiej sytuacji nie wolno zwlekać: trzeba pojechać pilnie ze zwierzęciem do weterynarza, po fachową pomoc.

Oczywiście, objawy zatrucia mogą również nie być zauważalne przez lata, a toksyny w trujących roślinach mieć negatywny wpływ na kondycję mruczka. Substancje mogą powoli wyniszczać kluczowe narządy kociego organizmu: nerki, wątrobę, żołądek oraz serce. To z czasem może doprowadzić do śmierci kota.

UWAGA: W opinii wielu osób pokutuje mit, że zwierzęta kierują się instynktem i wiedzą, które z roślin są dla nich trujące i same omijają je szerokim łukiem. Oczywiście, jest to mit i koty mogą podgryzać z premedytacją trujące dla ich zdrowia okazy.

Jak uchronić koty przed roślinami trującymi?

Wydawać by się mogło, że obecność kota w domu spowoduje, że nasze lokum musi być pozbawione roślin doniczkowych. To nieprawda, ale można je zastąpić okazami, które są dla zwierząt całkowicie bezpieczne. Z drugiej strony można również umieszczać trujące rośliny poza zasięgiem mruczków, ale wszędobylska natura tych zwierząt stawia pod znakiem zapytania sensowność tego działania. Co można zrobić, aby kot nie interesował się roślinami? Jeśli naprawdę trudno nam rozstać się z trującymi egzemplarzami, trzeba poświęcić kotu bardzo dużo uwagi, a także pilnować cały czas, by nie przebywał w ich pobliżu. Można także zakupić dla kota w sklepie zoologicznym specjalną trawkę, która nie stwarza dla niego zagrożenia.