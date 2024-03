Uprawa pora na kuchennym parapecie

Intensywny aromat i charakterystycznie pikantny smak pora sprawia, że staje się jednym z najbardziej pożądanych składników w kuchni amatorów przepisów rodem z Azji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać warzywo także w ramach dodatku do typowego polskiego obiadu, na który składają się ziemniaki i usmażony na złocisty kolor kotlet. Można też postarać się wyhodować por na własnym parapecie. Wystarczy, że podczas obierania, odetniemy i pozostawimy ok. 2-3 cm dolnego kawałka (z korzonkiem) łodygi.



Warto mieć na uwadze, że uprawa pora w warunkach domowych wymaga od nas cierpliwości, gdyż może potrwać nawet kilka tygodni. Pierwszy etap polega na umieszczeniu odciętej części w naczyniu z niewielką ilością wody. Pozostawiony kawałek spędzi w niej ok. 1-2 tygodnie. W tym czasie miejmy na uwadze regularną wymianę płynu na świeży. Po upływie wyznaczonego czasu zauważymy, że pojawiły się nowe korzenie, a znad pojemnika zaczynają wyłaniać się nowe liście.

Domowe wykorzystanie czosnku

Czosnek przechowywany w ciepłej kuchni z czasem wypuści charakterystycznie zielony pióropusz, a przy tym straci swój ostry smak. Im dłużej leży, tym bardziej mięknie. Co ważne, wcale nie musimy wyrzucać ząbków w takim stanie. Nieco postarzałe staną się doskonałym źródłem szczypioru o bardzo łagodnym smaku, który możemy wykorzystywać zamiennie z tym hodowanym z cebuli.

Jak skutecznie uzyskać szczypiorek z czosnku? 123RF/PICSEL

W trakcie uprawy najlepiej posiłkować się wyłącznie polskimi odmianami czosnku. W przeciwieństwie do chińskich mają o wiele więcej smaku, a dodatkowo wyróżniają się walorami zdrowotnymi. Jak krok po kroku wyhodować szczypior z czosnku? Zaczynamy od umieszczenia ząbków pionowo, czyli pędem do góry, w pojemniku z niewielką ilością wody. Kolejny krok polega na ustawieniu naczynia w nasłonecznionym miejscu. Teraz wystarczy wymieniać wodę co 2-3 dni, a kiedy pojawią się korzenie, możemy umieścić czosnek w doniczce. Przy regularnym i niezbyt obfitym podlewaniu na soczyście zielony szczypiorek nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

Szczypiorek wprost z cebuli

Każdego dnia w kuchni wykorzystuje się cebulę do przeróżnych potraw. Podsmażona nadaje smaku jajecznicy, podbija charakter ugotowanych ziemniaków lub otula dom aromatem unoszącym się z piekarnika. Zagubiona w szafce po czasie zacznie wypuszczać intensywnie zielony szczypior. Co ciekawe, przysmak ten wyhodujemy także z odciętej niejadalnej części, nazywanej potocznie piętką. To prosty sposób na ograniczenie cotygodniowego wydatku.

Jak wyhodować szczypior z cebuli? W tym celu możemy sięgnąć zarówno po odmianę żółtą, białą, czerwoną, jak i dymkę. Zgromadzone kawałki, najlepiej odcięte na ok. 1-1,5 cm nad linią korzeniową, umieszczamy w pojemniku z wodą. Pamiętajmy, by zanurzyć w płynie jedynie część, z której wyrosną korzenie. Po upływie ok. dwóch tygodni, wypełnionych regularną wymianą wody na świeżą, możemy przenieść roślinę do doniczki z ziemią. Teraz wystarczy tylko obserwować, jak powoli się zazieleni.

