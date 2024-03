Spis treści: 01 Właściwości drożdży w uprawie roślin

02 Jakie gatunki preferują podlewanie drożdżami?

03 Dwa patenty na ekologiczny nawóz z drożdży

Właściwości drożdży w uprawie roślin

Zalety drożdży spożywczych doceniono już w zamierzchłych czasach starożytnych, gdzie stanowiły podstawę regenerującego napoju. Współcześnie korzysta z nich przede wszystkim branża piekarska. Kostka świeżych drożdży jest niezbędna w procesie fermentacji sprężystego i pełnego smaku ciasta drożdżowego. Produkt chętnie stosują także kobiety, przygotowując z niego maseczki do twarzy lub włosów.

Na właściwościach drożdży poznali się także ogrodnicy, którzy wprowadzili je do regularnej opieki nad roślinami. Jak drożdże działają na rośliny? Przede wszystkim skutecznie stymulują prawidłowy rozwój silnego systemu korzeniowego. W efekcie przekłada się to na o wiele zdrowsze i bujniejsze plony. Mowa tu głównie o drożdżach piekarskich, które obfitują w minerały oraz kompleksy witamin. Co znajdziemy w ich składzie? Zwróćmy uwagę szczególnie na:

Reklama

witaminy z grupy B,

witaminę E,

cynk,

chrom,

fosfor,

jod,

magnez,

sód,

wapń,

żelazo.

Sprawdź: Wystarczy kilka plasterków, by skrzydłokwiat odżył. Stosuj raz na dwa tygodnie

Jakie gatunki preferują podlewanie drożdżami?

Świeże drożdże znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w domowej kuchni. To właśnie one stanowią bazę dla mięciutkich bułeczek, aromatycznych ciast czy przekąsek przygotowanych na wytrawnie. Warto wiedzieć, że produkt z powodzeniem wykorzystamy także do odżywienia nieco podupadających na zdrowiu roślin domowych lub ogrodowych.

Zdjęcie Nawóz z drożdży wspomaga m.in. rozwój storczyków / 123RF/PICSEL

Mikstura na bazie drożdży wspiera rozwój pozytywnych mikroorganizmów glebowych i hamuje namnażanie się groźnych grzybów chorobotwórczych. Do jakich roślin możemy wykorzystać zasilacz drożdżowy? Floryści wskazują przede wszystkim:

Sprawdź: Traktowana jako odpad, a działa jak naturalny nawóz. Podlej paprotki, będą rosły jak szalone

Dwa patenty na ekologiczny nawóz z drożdży

Do przygotowania zasilacza na bazie drożdży możemy wykorzystać produkt pozostały po smakowitych wypiekach. Dzięki temu nie straci ważności i nie przeterminuje się. Co ważne, składnik przyda się do dwóch różnych sposobów. Czego dokładnie potrzebujemy do nawozu z drożdży? Lista składa się z:

100 g świeżych drożdży piekarskich,

1 szklanki białego cukru

10 l przefiltrowanej ciepłej wody

Sposób I

Ekspresowym patentem na nawóz z drożdży wymaga jedynie rozdrobnienia 100 g świeżej kostki do miski, a następnie zalania jej wodą. Teraz wystarczy całość wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce na minimum godzinę. Po upływie wyznaczonego czasu zasilacz jest już gotowy - nie trzeba go dodatkowo rozcieńczać.

Sposób II

Drugi sposób wymaga uzbrojenia się w cierpliwość. Zaczynamy od rozdrobnienia drożdży, wsypania ich do wiadra lub beczki i zasypania szklanką cukru. Składniki bez mieszania pozostawiamy na dwie godziny, a następnie zalewamy ciepłą wodą i dopiero wtedy możemy całość przemieszać. Miksturę odstawiamy na siedem dni. W tym czasie zdąży sfermentować. Gotowy nawóz musimy rozcieńczyć przed użyciem. W tym celu dodajemy jedną szklankę roztworu na 10 litrów wody.

Sprawdź również:

Podlewanie skrzydłokwiatu. Trzymaj się zasad, będzie kwitł nieprzerwanie

Ten nawóz nic nie kosztuje, a zamiokulkas rośnie po nim jak na drożdżach