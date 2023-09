Przestań czekać z przesadzaniem roślin. Cała kolekcja może pójść do kosza

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe? Na to pytanie w opinii wielu osób odpowiedź jest jedna: wiosną. Fakt, dla większości naszych okazów jest to idealny czas, ale to nie jest sztywna reguła i są od niej odstępstwa. Jeśli nie przesadzimy roślin na czas - poza wiosną - to konsekwencje mogą być opłakane. Choroby grzybowe i zmasowany atak pasożytów to realna groźba, która sprawi, że wszystkie doniczki z roślinami mogą pójść do kosza. Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe? W których wypadkach trzeba zrobić to poza wiosną? Przekonajmy się.

Zdjęcie Przesadzenie roślin wiosną jest zalecane przez specjalistów, ale nie zawsze to sztywna zasada / 123RF/PICSEL