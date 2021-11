Czy pies może się przeziębić?

Wśród psów - podobnie jak wśród ludzi - krążą bakterie i wirusy, które mogą powodować infekcje. Mogą je wywoływać między innymi parwowirusy, reowirusy, herpeswirusy, wirus grypy oraz psi koronawirus. Dlatego na pytanie: czy pies może się przeziębić, odpowiedź jest jedna: oczywiście. Często rozpoznanie psiej choroby jest łatwe, bo czworonogi, podobnie jak ludzie, kaszlą i kichają. Jednak niekiedy, choć infekcja rozwija się w ciele zwierzaka, pies nie ma tak oczywistych objawów. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać przeziębienie u psa.



Przeziębienie u psa: Objawy

Do najbardziej oczywistych objawów przeziębienia u psa należą kaszel, katar i kichanie. Te symptomy są łatwo zauważalne i jednoznacznie kojarzą się z przeziębieniem. Choć warto dodać, że częste kichanie może być także objawem psiej alergii. Jednak czworonóg może mieć też inne objawy, które nie koniecznie łączymy w pierwszej kolejności z przeziębieniem: osowiałość, niechęć do zabaw i innych aktywności oraz brak apetytu. Ból gardła może sprawić, że pies niechętnie będzie zaglądał do miski. Nie wszystkie objawy infekcji jednoznacznie wskazują na stan chorobowy, wobec tego: jak rozpoznać przeziębienie u psa? Ważną wskazówką co do zdrowia czworonoga, będzie zmierzenie mu temperatury.



Temperatura u psa

Zdjęcie Temperatura u psa zależy od jego wieku, rasy, stanu emocjonalnego, aktywności fizycznej i karmienia. Istnieją dwie metody pomiaru temperatury - przez odbyt lub za pomocą bezdotykowych termometrów / 123RF/PICSEL

Przeziębienie u psa może objawić się podwyższoną temperaturą. Można ją zmierzyć na dwa sposoby: wkładając termometr w odbyt czworonoga lub przy pomocy urządzenia bezdotykowego. Na rynku są specjale urządzenia przeznaczone do mierzenia temperatury psom, ale bezdotykowy termometr, którego używają ludzie, także się sprawdzi.

Trzeba jednak pamiętać, że właściwa ciepłota ciała w przypadku czworonogów zależy od ich rasy, wieku, niedawnej aktywności fizycznej, karmienia, stresu i upałów. Prawidłowa temperatura u psa to 37,4 - 39 stopni Celsjusza, wyższe wartości wskazują na stan podgorączkowy i gorączkę, co jest jasnym sygnałem, że w ciele czworonoga rozwija się infekcja.



Przeziębienie u psa: Co robić?

Jeśli pies ma podwyższoną temperaturę, a objawy jasno wskazują na infekcję, należy niezwłocznie udać się do weterynarza. Domowe sposoby na przeziębienie u psa nie sprawdzą się, jeśli pies zacznie wymiotować, pojawią się duszności, krwisty lub ropny wysięk z nosa czy oczu. Łagodna początkowo infekcja może rozwinąć się bowiem w poważne choroby takie jak kaszel kenelowy czy zapalenie płuc. Temperatura u psa powyżej 41,5 stopnia Celsjusza to także sygnał, że kontakt z weterynarzem jest niezbędny. Jeśli ciepłota ciała nie przestanie rosnąć, to przy 43 stopniach może spowodować nieodwracalne zmiany w organizmie czworonoga, a nawet śmierć!

Zdjęcie Gdy niepokojące objawy nie ustępują, a co gorsza nasilają się, mimo wdrożenia domowych metod leczenia, należy niezwłocznie skonsultować złe samopoczucie psa z pupilem / 123RF/PICSEL

Wizyta w klinice weterynaryjnej pozwoli zweryfikować czy infekcja została wywołana przez wirusy — wówczas lekarze zalecają środki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i wykrztuśne. Jeśli to bakterie szaleją w ciele pupila, konieczne będzie podanie antybiotyków.



Jak pomóc psu podczas przeziębienia?

Zdjęcie Spokój i cisza to jeden z najlepszych domowych sposobów na przeziębienie u psa / 123RF/PICSEL

Przeziębienie u psa, podobnie jak u człowieka, powoduje dyskomfort i ogólne złe samopoczucie. Dlatego dobrze jest zadbać o warunki, które będą sprzyjać powracaniu pupila do zdrowia: ciepłe legowisko w cichym i wolnym od przeciągów miejscu. W tym czasie psy są osłabione, dlatego długie spacery nie wpływają korzystnie na ich powrót do zdrowia.



Zdjęcie Odporność psa można budować podając mu odpowiednie posiłki / 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na przeziębienie u psa nie muszą ograniczać się wyłącznie do zapewnienia mu odpowiednich warunków rekonwalescencji. Warto zastosować metody zwiększające odporność organizmu czworonoga. Podstawą będzie tutaj odpowiednia dieta. Jesienią i zimą zapotrzebowanie energetyczne psów rośnie, dlatego należy zwiększyć kaloryczność ich posiłków. Ważne by karma była bogata w pełnowartościowe białko oraz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. W czasie choroby sprawdzi się tran zawierający kwasy omega-3 oraz pokarmy bogaty w witaminy C i D.

Psy mogą, tak samo jak ludzie, ulegać infekcjom, dlatego jesienią i zimną należy szczególnie dbać o ich odporność.



