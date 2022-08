Spis treści: 01 Jak przycinać magnolie?

02 Przycinanie magnolii - kiedy

03 Przycinanie magnolii po przekwitnieniu

04 Cięcie sanitarne magnolii

05 Przygotowanie magnolii do zimy

Magnolia występuje dziko w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji Wschodniej. W Polsce cieszy się ogromną popularnością, bo jest piękną ozdobą ogrodów. Najbardziej spektakularnie wygląda wiosną - wtedy rozkwita, a jej piękne kwiaty przybierają odcienie różu.

Magnolie po zimie zakwitają jako jedne z pierwszych. Istnieje sporo ich gatunków i odmian, z których część to duże drzewa z okazałymi koronami. Ich wysokość może sięgać nawet do 20-30 m wysokości.

Zobacz również: Jak sadzić magnolie?

Jak przycinać magnolie?

Zdjęcie Magnolia nie przepada za przycinaniem / 123RF/PICSEL

Jeśli będziemy przestrzegać podstawowych zasad, możemy się długo cieszyć ich pięknym widokiem. Zdarza się jednak, że drzewo nadmiernie się rozrasta. Wtedy stajemy przed prawdziwym "dylematem ogrodnika": jak przycinać magnolie? Tutaj sprawa nie jest taka prosta jak w przypadku innych drzew czy krzewów, które możemy bez problemu przyciąć. Magnolia akurat za tym nie przepada.

Magnolie niezbyt dobrze znoszą cięcie i trudno im się po nim zregenerować. Niewłaściwie przycięte wolniej tworzą nowe pędy i słabiej kwitną. Ważne jest również to, czy roślina pochodzi z sadzonki czy też została uzyskana dzięki szczepieniu. Brak tej wiedzy i niewłaściwe cięcie mogą nawet doprowadzić do zniszczenia całej szlachetnej odmiany - jeśli zetniemy pędy poniżej miejsca szczepienia.

Zobacz również: Magnolia. Warunku uprawy i pielęgnacja

Przycinanie magnolii - kiedy

Zdjęcie Przycinaj magnolię według kilku zasad i tylko w razie konieczności. Na wiosnę odwdzięczy się pięknym wyglądem / 123RF/PICSEL

Dlatego też przycinanie magnolii nie jest wskazane. Powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy będzie to już naprawdę konieczne. Do zabiegu trzeba się odpowiednio przygotować i najbezpieczniej, jeśli rozłożymy kształtowanie magnolii w czasie.

Kiedy przycinać magnolie? Jeśli już zajdzie taka konieczność, np. usunięcia suchych gałęzi, to najlepiej wykonać to po kwitnieniu magnolii - najpóźniej do końca sierpnia. Warto pamiętać, że magnolie pąki kwiatowe zawiązują przed zimą.

Zobacz również: Jak łatwo zmienić kolor hortensji ogrodowej? Podpowiadamy

Przycinanie magnolii po przekwitnieniu

Co roku na przełomie maja i czerwca, czyli tuż po kwitnieniu, możemy przyciąć końce pędów, które sprawiają najwięcej problemów. Chodzi o 2 - 3 liście pod kwiatem.

Uważajmy na to, by jednorazowo nie skrócić więcej niż 1/3 długości pędu. Jeśli chodzi o drzewa wielopniowe, można usunąć z nich wysokości ok. 1 m nad ziemią lub niżej położonymi pędami bocznymi stare pędy. W jednym roku nie powinniśmy uciąć więcej niż 1/4 wszystkich pędów.

Ślady po cięciu należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą, dzięki czemu ograniczymy na magnolii ryzyko rozwoju chorób grzybowych.

Zobacz również: Czosnek zregeneruje twoje storczyki. Znowu będą pięknie kwitły!

Cięcie sanitarne magnolii

W przypadku magnolii sprawdzi się cięcie sanitarne. Zabieg polega tylko na usuwania z roślin chorych, uszkodzonych, zdeformowanych czy zasuszonych pędów. Cięcie sanitarne najlepiej przeprowadzić wiosną, tuż po kwitnieniu. Najlepszą porą na zabieg jest maj, chociaż według niektórych źródeł najlepszym terminem jest wczesna wiosna, czyli marzec.

Przygotowanie magnolii do zimy

Zdjęcie Magnolia to piękna ozdoba ogrodu / 123RF/PICSEL

Aby wiosną magnolia cieszyła swoim wdziękiem, trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć przed zimą. Magnolie nie są całkowicie odporne na mróz. Starsze drzewa nie zawsze wymagają okrywania na zimę. Zupełnie inaczej wygląda to u młodszych "egzemplarzy". Magnolię należy okryć tuż po pierwszych przymrozkach. Dlaczego nie wcześniej? Może to doprowadzić jedynie do "zagrzania" rośliny, co będzie sprzyjało późniejszemu przemarznięciu.

Jak zabezpieczyć magnolie przed mrozem? Warto okryć system korzeniowy. Wystarczy obsypać ziemią podstawę pnia do wysokości 20 cm. Można również wyściółkować ziemię przy pniu rozdrobnioną korą sosnową - warstwa powinna liczyć od 5 do 10 cm. Należy również okryć część nadziemną magnolii, czyli owinąć pień słomianą matą, jutą lub agrowłókniną. Jeśli chodzi o koronę drzewa, to warto wykorzystać np. siatkę cieniującą. Tak przygotowane zabezpieczenia należy obwiązać sznurkiem.

Jeśli wykorzystamy powyższe wskazówki, mróz będzie już naszej magnolii niestraszny!

