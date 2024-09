Co daje czyszczenie kaloryfera?

Nie tylko na wierzchu, ale i w środku kaloryfera gromadzą się ogromne ilości kurzu, które po pewnym czasie mogą nie tylko wywołać nieprzyjemne dolegliwości alergiczne, ale i obniżyć jego wydajność. Warto pamiętać, że to właśnie dzięki regularnemu czyszczeniu kaloryfer będzie działał znacznie lepiej, natomiast powietrze w pomieszczeniu pozostanie czystsze. Dzięki takiemu zabiegowi także przez kilka dni od uruchomienia centralnego ogrzewania nie będzie unosił się nieprzyjemny zapach palonego brudu.

Dodaj do wody i przelej przez kaloryfer. Efekt cię zaskoczy

Istnieje banalny sposób, dzięki któremu w mig wyczyścimy każdy kaloryfer w domu. Wystarczy wymieszać proszek do prania z wodą. Pod grzejnikiem należy umieścić miskę, a następnie przelać przygotowany płyn przez kaloryfer.

Do wyczyszczenia wnętrza grzejnika potrzebna będzie ci np. suszarka do włosów. Aby szybko pozbyć się nagromadzonego w szczelinach brudu, wystarczy skierować strumień powietrza od suszarki w szczeliny. Pamiętaj przy tym, aby ustawić pod grzejnikiem coś, co zbierze wydmuchiwany kurz.