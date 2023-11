Spis treści: 01 Sposób na śliskie buty

02 Domowe sposoby na śliskie buty. Wykorzystaj plaster opatrunkowy

03 Sposób na śliskie buty - silikon

04 Co zrobić, by buty się nie ślizgały?

Sposób na śliskie buty

Sprawdzonym, prostym sposobem na śliskie buty jest zastosowanie profesjonalnego sprayu antypoślizgowego. Można go dostać w większości drogerii oraz sklepów gospodarstwa domowego lub w sieci. Jeśli nie masz takiego sprayu, możesz zastąpić go zwykłym lakierem do włosów - rozpylony na spód buta działa tak samo, jak profesjonalny produkt. Niestety, skuteczność lakieru jest raczej krótkotrwała.

UWAGA: Przed zastosowaniem lakieru, podeszwy butów należy przetrzeć papierem ściernym. Rób to jednak bardzo ostrożnie, by nie zniszczyć butów.

Domowe sposoby na śliskie buty. Wykorzystaj plaster opatrunkowy

By zapobiec ślizganiu się butów, warto sięgnąć także po proste, domowe sposoby. Są równie skuteczne, a przy tym tanie i wyjątkowo proste. Pierwszym, sprawdzonym patentem jest przyklejenie do podeszwy buta plastrów opatrunkowych - najlepiej ułożyć je w kształt litery X lub równoległych liniach. Jest to jednak sposób doraźny i nietrwały, ponieważ plastry mogą się odkleić, szczególnie podczas mocno deszczowej aury.

UWAGA: Sposób ten sprawdzi się tylko w przypadku plastrów tkaninowych.

Sposób na śliskie buty - silikon

Innym sposobem na śliskie buty jest nałożenie na podeszwy... silikonu uszczelniającego. Cienką strużką silikonu należy narysować na podeszwie nieregularne wzorki, odczekać aż silikon wyschnie i już można testować antypoślizgowe podkładki, które naprawdę działają!

Zdjęcie Naklej na podeszwę, unikniesz niebezpiecznej wywrotki / 123RF/PICSEL

Silikon warto nałożyć na buty wieczorem - wtedy będziemy mieć pewność, że rano będzie już całkowicie suchy!

Co zrobić, by buty się nie ślizgały?

Sprawdzonym sposobem na rozwiązanie problemu zbyt śliskich butów jest po prostu... oddanie ich do szewca. Profesjonalista zastosuje gumowe zelówki ze żłobieniami, które zapewnią butom dobrą przyczepność. Możesz nakleić także na podeszwy specjalne nalepki antypoślizgowe, które dostaniesz w większości sklepów obuwniczych.

Mniej profesjonalnym, ale sprawdzonym sposobem na „szklankę na ulicy” jest również... piasek. Wystarczy nanieść na podeszwy butów klej i nałożyć na nie grubą warstwę gruboziarnistego piasku.

