Użyj specyfiku za 5 zł z apteki, a okulary przestaną parować

Porady

Zimą parujące okulary to istna zmora dla każdego, kto je nosi. Wchodząc z zimnego powietrza do ciepłego pomieszczenia, czy środka transportu publicznego, okularnicy przeżywają katusze, nic nie widząc zza zaparowanych szkieł. Okazuje się, że istnieje banalny sposób, by pozbyć się problemu. Kosztuje on nie więcej, niż 5 zł, a rozwiązanie znajdziemy w aptece.

Zdjęcie Zaparowane okulary to prawdziwa zmora ich użytkowników / 123RF/PICSEL