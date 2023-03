Spis treści: 01 Czy kwiat anturium można trzymać w domu?

02 Gdzie powinno stać anturium?

03 Anturium w domu: przesądy

04 Czy anturium jest trujące?

Anturium, kitnia to rodzaj roślin egzotycznych z rodziny obrazkowatych. Pochodzi z lasów Ameryki Środkowej i z obszaru wysp Kanaryjskich. Charakterystyczne dla tej rośliny są błyszczące, duże liście o sercowatym lub owalnym kształcie. Są one osadzone na długich i grubych, czerwonawych ogonkach liściowych.

Anturium charakteryzują kwiaty o nietypowym kształcie, zebrane w kolbę, z której wyrasta spatha, czyli liść przykwiatowy okrywający kwiatostan. Roślina ta zachwyca nie tylko wyglądem, ale także zdolnością do oczyszczania powietrza poprzez absorpcję formaldehydu, amoniaku i ksylenu.

Czy kwiat anturium można trzymać w domu?

Anturium można trzymać w domu, ale należy zapewnić mu właściwe warunki. Jeśli chodzi o podłoże, to odpowiedni będzie substrat torfowy lub mieszanka mchu torfowca, ziemi kompostowej i gliny. Najlepszym pH jest 4,5-5,5.

W okresie wegetacji anturium wymaga obfitego podlewania letnią, miękką wodą. Nie należy zraszać liści od góry, ale regularnie przemywać je z kurzu. Roślina lubi wysoką wilgotność powietrza.

Gdzie powinno stać anturium?

Anturium wymaga stanowiska ciepłego i jasnego, ale nie mocno słonecznego. Najlepszym miejscem będzie wschodnie lub północno-wschodnie okno.

Zdjęcie Anturium przynosi szczęście i powodzenie mężczyznom / 123RF/PICSEL

Anturium w domu: przesądy

Anturium to nie tylko pięknie wyglądająca, egzotyczna roślina, ale także bohater wielu przesądów i wyjątkowej legendy. Głosi ona, że starożytny przywódca zakochał się kiedyś w pięknej dziewczynie i bardzo chciał pojąć ją za żonę. Ona nie była jednak nim zainteresowana. Zauroczony mężczyzna zebrał więc wojowników i napadł na jej plemię, chcąc pojąć ją za żonę. Nieszczęśnica nie mogła się z tym pogodzić i rzuciła się w ogień.

Bardzo nie spodobało się to bogom, którzy byli pod wrażeniem jej urody. Chcąc ją zachować, zamienili ją w kwiat, by mogła żyć dalej. Ten kwiat to właśnie anturium, o którym mówi się, że przynosi szczęście, siłę, dobrobyt i bogactwo.

Osoby, które mają w domu anturium, mogą liczyć na zawodowy sukces, a dom, w którym mieszkają otoczony będzie przez roślinę specjalną ochroną. Przyjęło się, że anturium to doskonały prezent dla mężczyzny, któremu przynieść on może wyjątkowe powodzenie. Natomiast samotne kobiety, które zdecydują się na zakup tej rośliny, już wkrótce spotkają idealnego partnera.

Czy anturium jest trujące?

Choć anturium wnosi do domu szczęście, to należy pamiętać, że jest to roślina trująca. Sok, który wytwarza zagraża małym dzieciom, alergikom i kotom.

